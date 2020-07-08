Учения ОДКБ пройдут на полигоне "Капустин Яр" в России

Уточнены планы подготовки и проведения специального учения стран-членов ОДКБ "Эшелон-2020". В этот раз речь тыловиках и о совершенствовании их навыков по материально-техническому обеспечению войск ОДКБ. Предстоящее специальное учение планируется провести на территории Российской Федерации - на полигоне "Капустин Яр".

Такую информацию по итогам штабных переговоров озвучили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2020" запланировано с целью отработки задач обеспечения действий коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В дальнейшем воинские контингенты и силы специального назначения отработают вопросы проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта", - сообщил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Объединенного штаба Владислав Щегрикович.

В среду представители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России рассмотрели и обсудили продолжительность, содержание этапов и районы проведения совместного учения. Согласованы предварительные составы руководства учения, оперативных групп и привлекаемых национальных контингентов государств-членов ОДКБ.

По словам Владислава Щегриковича, руководство учением поручено заместителю командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.