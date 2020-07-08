Ученые предупредили об опасности COVID-19 для мозга

Новые данные исследований показывают, что в мире возможна волна заболеваний головного мозга, вызванная коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL), одного из самых престижных британских научных учреждений.

В ходе исследований было описано 43 случая, когда пациенты, инфицированные коронавирусом, перенесли временную дисфункцию головного мозга, инсульт и другие серьезные повреждения.

Ранее о возможном негативном влиянии коронавируса на мозг сообщал New England Journal of Medicine, один из ведущих медицинских журналов. Некоторые ученые вспоминают в этой связи эпидемию летаргического энцефалита 1915-1925 годов, которая могла быть следствием гриппа "испанки".

Ученых заботит, не окажется ли, что у миллионов переболевших коронавирусом людей через год будет диагностировано ослабление когнитивных функций мозга, что повлияет на их способность заниматься повседневной деятельностью.

Кроме того, появляется все больше свидетельств, что коронавирус может оказывать воздействие на работу не только легких, но и поджелудочной железы, сердца, печени, почек и других органов.