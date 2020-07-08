United Airlines отправит в бессрочные отпуска 36 тысяч сотрудников

Авиакомпания United Airlines заявила в среду, что готовится разослать уведомления об увольнениях и принудительных бессрочных отпусках 36 тысячам сотрудников, работающих в США, что составляет около 45% персонала. На фоне этого сообщения акции United Airlines потеряли в стоимости 3,3% в полдень, сообщает Reuters. По состоянию на конец прошлого года в United работало около 96 тысяч сотрудников.

По словам представителей авиакомпании, не все, кто получит уведомление, смогут рассчитывать на полноценное выходное пособие. Федеральный закон требует, чтобы работодатели уведомляли сотрудников о возможных увольнениях или временных отпусках за 60 дней до этого. Условия оказания федеральной помощи перевозчикам на оплату труда в размере 25 миллиардов долларов запрещают авиакомпаниям увольнять сотрудников до 1 октября, потому United Airlines начнет процесс сокращений с этой даты. "Прогнозируемые показатели увольнений компании являются самой честной оценкой состояния отрасли, которое мы наблюдаем", - заявила президент Ассоциации бортпроводников США (AFA) Сара Нельсон.

Авиакомпания, базирующаяся в Чикаго, продолжает ежедневно тратить около 40 миллионов долларов, предпринимая ряд усилий по сокращению расходов и повышению ликвидности, на фоне резкого роста ежедневных случаев заболевания COVID-19 в Соединенных Штатах. Авиакомпания призвала сотрудников принимать условия досрочного выхода на пенсию, чтобы избежать принудительных сокращений.

Уведомления о бессрочном отпуске варьируются в зависимости от рабочей специальности сотрудников авиакомпании. Так, получат уведомления более 4500 механиков и техников, а также более 11 тысяч сотрудников аэропортов. Наиболее пострадали бортпроводники: около 15 тысяч из примерно 25 тысяч стюардов и стюардесса получили уведомления. Например, стюардессам были предложены два варианта добровольного отпуска, один из которых продлится восемь месяцев до 1 июня 2021 года, а другой - 13 месяцев до 1 ноября 2021 года, в течение которых они будут иметь право пользоваться всеми предусмотренными льготами.