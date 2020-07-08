В Бангкоке запустят спецпрограмму для любителей индустриального туризма

На туристической карте Бангкока скоро появится новая достопримечательность - построенный англичанами 88 лет назад Мемориальный мост в самом центре столицы. Мэрия города намерена отреставрировать стальной гигант для тех, кому уже набили оскомину существующие десятилетиями экскурсионные маршруты.

Как пишет газета The Bangkok Post, идейным вдохновителем проекта стал никто иной, как премьер-министр страны Прают Чан-Оча. Создание культурно-технологического кластера поручено специалистам столичного университета Таммасат. На эти цели уже потрачено 7,5 млн бат (примерно 250 тыс долларов). Сообщается, что виадук через реку Чао Прайя по аналогии с мостами Санкт-Петербурга вновь станет разводным, как в далеком 1932 году.

В Европе подобные туры на промышленные и транспортные объекты получили большую популярность. Пожалуй, самый известный пример - старый металлургический комбинат в немецком городе Фельклинген, который превратили в индустриальный музей и выставочный центр.