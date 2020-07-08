В Белграде из-за коронавируса ввели комендантский час

Президент Сербии Александр Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа. Согласно последним данным, в стране коронавирусом SARS-CoV-2 заразились почти 17 тысяч человек, больницы крупных городов переполнены. Самая тяжелая обстановка в столице Сербии, где объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Запрещены собрания людей до 100 человек в закрытом помещении и до 500 человек - на открытом воздухе, ночные клубы не могут работать с 23:00 до 06:00. Под запретом и кафе, не имеющие открытых веранд. Обязательно ношение защитных масок, за несоблюдение этих мер предусмотрены штрафы, сообщает ТАСС.