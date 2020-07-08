В Белорусско-Российском университете в Могилеве вовсю идет вступительная кампания

Полтысячи выпускников - и все нарасхват. В Белорусско-Российском университете стартовала вступительная кампания. Сейчас документы подают те, кто сдавал ЦТ или ЕГЭ в предыдущие годы. А выпускники школ-2020 пока проходят тестовые испытания. В этом единственном в своем роде союзном вузе, расположенном в Могилеве, абитуриенты могут выбрать направление как по белорусским образовательным стандартам, так и по российским. При этом список постоянно пополняется новыми специальностями.

Современных выпускников отличает здравый прагматизм. Сам по себе диплом, даже если он красный, не гарантирует успеха, рассуждает Елизавета Новикова:

- Я инженер-программист, окончила БРУ в этом году с красным дипломом. Моя специальность - по российской образовательной программе, сама я белоруска. Работаю в крупной ИТ-компании в Могилеве еще с третьего курса, у нас там филиал кафедры. Чтобы стать настоящим профессионалом, нужно продолжать учиться: буду поступать в магистратуру и воспользуюсь возможностью в своей компании постажироваться за границей.

Могилевчанка Анна Кратова также обучалась по специальности российского образовательного стандарта - "биотехнические системы и технологии". Ее профессиональная деятельность будет связана с разработкой и сервисным обслуживанием медицинской техники. За успехи в учебе девушку удостоили стипендии Президента РФ по приоритетным направлениям подготовки:

- Тоже пойду в магистратуру. Относительно моей специальности могу сказать, что я на шаг впереди белорусского рынка труда: у нас пока такой специальности в вакансиях предприятий не значится. Но, думаю, все может измениться в ближайшие годы - это очень перспективное направление.

Университет в Могилеве представляет собой уникальную образовательную площадку

Еще одна специальность, которая нынче в тренде, - "инноватика". И хотя это уже пятый по счету выпуск в БРУ, в отделах кадров многих белорусских предприятий до сих пор в новинку, что таких специалистов здесь готовят.

- В этом году мы сделали рассылку по нашим предприятиям - и был настоящий ажиотаж, - рассказывает заведующий кафедрой "Экономика и право" Ирина Ивановская. - Эта специальность по российской образовательной программе. В условиях инновационной экономики востребованы специалисты, обладающие глубокими знаниями в области техники и экономики, нестандартным мышлением, способные создавать высокотехнологичные производства, управлять инновационными проектами. В этом году мы выпустили девять таких специалистов. Одного выпускника пригласили работать на родину, в Ямало-Ненецкий автономный округ, остальные пойдут на белорусские предприятия или продолжат образование в магистратуре.

Один из тех, кто выбрал магистратуру, - Георгий Поклад. Парень приехал учиться в БРУ из Кисловодска за 2000 километров. В карьерных планах у Георгия - работа в Министерстве финансов:

Фото: Марина Волосевич

- Меня больше интересует макроэкономика. Почему выбрал инноватику? Сейчас все политические лидеры говорят об инновационной перезагрузке предприятий. Тема моей дипломной работы - "Инновационная привлекательность Могилевской области". Я стал лауреатом специальной премии Могилевского облисполкома в сфере образования, у меня три победы на республиканском конкурсе научных работ, участвовал в научной конференции вузов Союзного государства. Мой младший брат Владимир в этом году тоже будет поступать в БРУ.

С этого года Белорусско-Российский университет начинает набор на новую специальность "производство изделий на основе трехмерных технологий". Для подготовки таких специалистов в вузе создана учебная база по последнему слову техники. К примеру, один из 3D-принтеров по металлу есть только в двух организациях во всей Беларуси. Самые современные лаборатории с уникальным оборудованием разместились в новом учебно-лабораторном корпусе. Он был построен при поддержке Президента Беларуси, а оснащен с привлечением средств бюджета Союзного государства.

В одной из лабораторий к республиканскому конкурсу WorldSkills готовятся мехатроники. Первый их выпуск будет в следующем году. Это тоже новая специальность по российским образовательным программам.

- Мехатроники - универсальные солдаты в современном машиностроении, - рассказывает заведующий кафедрой "Машиностроение" Владимир Шеменков. - Они владеют знаниями по механике, программированию, электронике. Для обучения у нас имеется уникальное оборудование, которого нет на многих предприятиях. В лаборатории "Плазменные, термомеханические и сварочные работы" установлен большой промышленный сварочный робот - уникальный для Беларуси. А среди станков с ЧПУ есть с заводским № 1, то есть созданные под персональный заказ университета. В прошлом году на одного выпускника нашей кафедры было 3 заявки, в этом - 4,5. Ученые из БРУ еще и зарабатывают деньги - и это тоже вклад в техперевооружение нашего вуза. Их разработки - от волоконно-оптических технических эндоскопов до Белорусской АЭС. Мы несем ответственность за всю сварку на этом важнейшем объекте.

И абитуриентам, и работодателям будет также интересна появившаяся в этом году специальность "зарубежное регионоведение", считает проректор по учебной работе Наталья Вологина:

- Это экономист, географ, языковед и историк в одном лице. Такие специалисты будут реализовывать внешнеэкономические и внешнеполитические проекты.

Белорусско-Российский университет представляет собой сегодня уникальную образовательную площадку, на которой происходит синтез лучшего опыта систем высшего образования двух государств, говорит проректор. Здесь активно развивают сетевое взаимодействие вузов - кооперацию образовательных ресурсов: ведется обмен студентами, приглашаются преподаватели из российских университетов читать лекции. Такое сотрудничество повышает конкурентоспособность вуза и скорость реагирования на запросы рынка труда.

В Белорусско-Российском университете есть по-настоящему уникальные, востребованные специальности.

Тем временем

В России основной этап ЕГЭ стартовал 29 июня, закончится он 25 июля. Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ предусмотрен только для поступающих в вузы. На основной этап заявлено около 714 тысяч участников, в том числе 620 тысяч выпускников этого года. 3 июля выпускники сдавали литературу, географию и информатику. Как сообщает Рособрнадзор, сдача ЕГЭ прошла в штатном режиме, результаты будут известны не позднее 17 июля.

Эта неделя началась со сдачи самого массового экзамена - по русскому языку. Его результаты потребуются при поступлении в любой вуз на любое направление. Заявления на участие в экзамене подали более 671 тысячи человек, из них почти 618 тысяч - выпускники этого года. Чтобы избежать большого скопления выпускников в экзаменационных пунктах, экзамен решено было проводить в течение двух дней. Экзаменационная работа состояла из двух частей и содержала 27 заданий, сам экзамен продолжался 3,5 часа. Результаты экзамена, сданного 6 июля, станут известны не позднее 20 июля, а сданного 7 июля - не позднее 23 июля. В этом году минимальный проходной порог по русскому языку составляет 36 баллов. Завтра,10 июля, российские выпускники будут сдавать экзамен по профильной математике. Впереди экзамены по истории, физике, обществознанию, химии, биологии и иностранному языку.

Белорусские выпускники, желающие учиться в российских вузах, традиционно сдают ЕГЭ в приграничных российских регионах. Как рассказали "СОЮЗу" в Департаменте образования и науки Смоленской области, в этом году на ЕГЭ зарегистрировано более 300 белорусских юношей и девушек. Из-за пандемии коронавируса белорусы в этом году будут сдавать ЕГЭ на втором этапе, который начнется 3 августа.

В Беларуси центральное тестирование стартовало 25 июня. На первый экзамен - по белорусскому языку - было зарегистрировано почти 19 тысяч абитуриентов. Всего в общей сложности ЦТ пройдут более 64 тысяч человек. Обязательных к сдаче предметов нет, все зависит от выбранной специальности. Всего 11 предметов, которые можно будет сдавать до 16 июля. Резервные дни - 19, 21 и 23 июля. Самые популярные дисциплины - русский язык, математика, английский язык. Испытания по русскому языку, так же как и в России, проходили два дня - 26 и 27 июня. На участие в экзамене подали заявления около 52,7 тысячи человек. Белорусские абитуриенты уже сдали экзамены по обществоведению, математике, биологии, иностранному языку и химии. Завтра,10 июля, сдача экзамена по физике, впереди - история Беларуси, география и Всемирная история (новейшее время). Сертификаты ЦТ для подачи документов в вуз начнут выдавать с 24 июля.

Юлия Васильева, julia@rg.ru