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08.07.2020 20:25
Рубрика: Власть

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ЦИК продолжает борьбу с двойниками и фейками
Текст: Екатерина Котова
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала довести до конца расследование всех правонарушений, связанных с попытками двойного голосования на плебисците по Конституции. На контроле у ведомства и проверки по каждой жалобе о принуждении к голосованию.

ЦИК нацелен найти всех "двойников", кто в ходе плебисцита голосовал неоднократно. "Все возможности выявить случаи попыток двойного голосования есть. Некоторые уже выявлены, но мы продолжаем эту работу", - сказала Элла Памфилова на заседании комиссии в среду. Для этого в ЦИК создана специальная рабочая группа. Памфилова сообщила об установлении личности "еще одного гражданина, который проголосовал сначала дистанционно, а затем на избирательном участке в Великобритании". "Алексей Валерьевич, если вы нас слышите, готовьтесь получить протокол об административном правонарушении", - обратилась глава ЦИК к избирателю, который нарушил закон. Называть его фамилию она не стала, но подчеркнула, что такие люди "злоупотребили презумпцией доверия" и "понесут заслуженное наказание".

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС
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Не останутся без ответа и все поступившие в ЦИК жалобы о возможном принуждении к голосованию по Конституции. Таких обращений "около 120 в сухом остатке", а по голосованию "за" или "против" - вообще два. Все они отправлены губернаторам и прокурорам соответствующих регионов. "И еще направили в ряд высокопоставленных контролирующих органов, чтобы нам была оказана помощь и поддержка, чтобы ни одно это обращение, связанное с возможным злоупотреблением полномочиями, не растворилось", - сказала Памфилова. ЦИК держит вопрос на контроле.

Не снимается с повестки борьба с фейками о плебисците. "Оскорбления от так называемых "политических побирушек и содержанок", которые распространяют откровенную ложь и тиражируют фейки, мы переживем. И будем продолжать их публично разоблачать", - заявила Памфилова. В частности, в соцсетях продолжают рассказывать про голосование "на пеньках и багажниках", "хотя проверили тысячу раз". "Найдите мне хоть одного человека, который проголосовал на пеньке!" - возмутилась глава ЦИК. "Почему же вы не показываете, как голосуют в химчистках и в пивнушках в тех странах, которым вы присягнули на верность?" - добавила глава ЦИК, обращаясь к тем, кто распространяет подобную "информацию".

В сентябре в 18 регионах жителям предстоит избрать губернаторов

Тем временем ЦИК готовится к самым масштабным за всю историю выборам в регионах. "Отдыхать нам некогда", - заметила глава ЦИК. В Единый день голосования, 13 сентября, пройдут свыше 8700 выборов разного уровня. В 83 регионах будут замещаться 77 тысяч мандатов и выборных должностей. В 18 регионах жителям предстоит избрать губернаторов. О готовности баллотироваться здесь уже заявили 134 человека, в том числе 26 самовыдвиженцев. Больше 100 кандидатов выдвинули 23 политические партии. В четырех регионах пройдут довыборы в Госдуму, в 11 - выборы депутатов заксобраний.

Никакого семидневного голосования в сентябре не будет. Но с учетом пандемии ЦИК обсуждает возможность голосования в течение двух-трех дней, сказала Памфилова, подчеркнув, что процедура должна быть безопасной для граждан. "Именно для того, чтобы позволить людям выбрать удобное время и не создавать на участках скопления", - пояснила она, добавив, что актуальными остаются и средства индивидуальной защиты.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Поправки в Конституцию РФ

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