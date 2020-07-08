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08.07.2020 19:13
Рубрика: Экономика

Час уплаты близок

В ФНС напомнили о сроках сдачи деклараций в этом году
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за I квартал 2020 года, перенесенный на три месяца из-за пандемии, истекает 28 июля, напомнил замначальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС Андрей Коньков во время всероссийского делового онлайн-конгресса.

Отчетность за первые четыре месяца года (при уплате ежемесячных авансовых платежей) необходимо представить до 28 августа. "Специальных указаний в декларациях о том, что организация освобождена от уплаты некоторых налогов, делать не нужно. Они заполняются в общеустановленном порядке", - пояснил Андрей Коньков.

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По его словам, корректировка сроков сдачи деклараций позволила избежать скопления посетителей в налоговых инспекциях.

Декларацию по ЕНВД (для отдельных видов деятельности) за I квартал необходимо представить до 20 июля.

В связи с пандемией для бизнеса были перенесены сроки уплаты ряда авансовых платежей - по налогу на имущество организаций, по земельному и транспортному налогам. За I квартал они были сдвинуты на шесть месяцев - до 30 октября, за II квартал срок уплаты истекает 30 декабря. Рассчитывать на такие преференции могут организации из перечня наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Они также должны входить в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП) на 1 марта 2020 года.

Срок представления декларации по налогу на доходы физлиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год - до 30 июля.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС

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