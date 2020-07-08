В Германии 500 членов религиозной общины отправили на карантин

В Германии обнаружена новая вспышка пандемии. На карантин отправлены около 500 членов общины меннонитов в городе Ойскирхен земли Северный Рейн-Вестфалия. Это произошло после того, как подтвердили заболевание коронавирусом семьи из двенадцати человек, входящей в религиозную группу.

По данным местной администрации, вначале вирус был обнаружен у матери многочисленного семейства, затем положительный тест получили и на других членов семьи. В течение недели будут протестированы все участники религиозного сообщества. В настоящее время проверяются контакты пострадавших по месту жительства, работы и в школе.

По оценкам специалистов, в узких группах легко может возникнуть цепочка распространения инфекции, задача органов здравоохранения провести необходимые тесты и изолировать заболевших. Молельный дом меннонитов и школа были закрыты, сообщает телеканал ZDF.

Это уже второй случай вспышки коронавируса в крупнейшей земле Северный Рейн Вестфалия. Недавно тест с подтвержденным диагнозом коронавируса был получен у 1500 сотрудников мясокомбината. В этой связи власти ужесточили ограничительные меры в районе с проживанием порядка 600 тысяч человек.