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08.07.2020 15:51
Рубрика: В мире

В Германии в правящей партии ХДС введут обязательные квоты для женщин

Текст: Александр Саможнев

Председатель правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр настаивает на введении обязательной квоты для женщин в 50 процентов к 2023 году в руководящих органах партии. Решение по этому поводу должен принять в декабре съезд в Штутгарте, сообщает портал Spiegel online.

Фото: istock
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О паритете женщин в партии подготовлен проект документа, которым располагает информационное агентство DPA. В нем говорится, что увеличение представительства дам на руководящих должностях должно быть достигнуто в несколько этапов. Так, кворум в одну треть в качестве сопредседателей или депутатов на общих выборах на краевом уровне следует обеспечить с 1 января 2021 года. А с 1 января 2022 года должно применяться обязательное минимальное требование в 40 процентов, а через год - 50. При этом, если обязательное минимальное требование не выполняется, предполагается провести еще один тур голосования. Если в ходе последующих голосований будет избрано недостаточное количество женщин, партийные должности, в конечном итоге, останутся вакантными. "Наша цель - достичь равного представительства в исполнительных советах партии к 2025 году", - говорится в проекте решения.

По мнению Крамп-Карренбауэр, положение женщин в партии было неудовлетворительным. ХДС привел женщин на высшие должности - не в последнюю очередь канцлера Ангелу Меркель и саму Крамп-Карренбауэр на посту министра обороны. Однако в бундестаге и ландтагах женских представителей все еще слишком мало. "Теперь партия хочет, чтобы женщины занимали должности и получали мандаты с более строгими руководящими принципами по обязательным квотам", - заявила телеканалу ARD председатель ХДС.

Во вторник состоялось заседание структурно-уставной комиссии ХДС, на которой Аннегрет Крамп Карребауэр представила свой план. По данным Spiegel, с обязательными квотами для женщин согласны не все в партии. Окончательное решение по этому вопросу должен принять партийный съезд в Штутгарте.

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