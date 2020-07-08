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08.07.2020 13:36
Рубрика: В мире

В Германии вдвое увеличили бонусы при приобретении электромобилей

Текст: Александр Саможнев

В Германии вступило в силу положение о повышенной премии за покупку электромобилей и гибридов. Существующий государственный бонус удвоили. При приобретении чисто электрических автомобилей предусматриваются субсидии в размере до 9 тысяч евро, сообщает деловое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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При подключаемых гибридах премии могут составить до 6 750 евро. Эти гибриды являются двигателями внутреннего сгорания, которые также имеют электрический двигатель. Батарея может заряжаться от электросети. По оценкам ряда экспертов, многие такие гибридные автомобили практически никогда не работают на электричестве. Однако по документам они считаются экологически чистыми.

Повышенная государственная премия также применяется задним числом к подержанным транспортным средствам, зарегистрированным после 4 ноября 2019 года.

Так называемая инновационная премия ограничена до конца 2021 года. Решение об увеличении бонуса было принято в рамках пакета мер экономического стимулирования в начале июня. Автомобильная промышленность рассчитывала на бонусы также для бензиновых и дизельных автомобилей. Вместо этого предусматривается снижение налога на добавленную стоимость, которое вступило в силу в начале июля. Это должно дать дополнительный импульс промышленности, пострадавшей от пандемии коронавируса.

В мире Европа Германия

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