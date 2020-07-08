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08.07.2020 18:25
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали бессмысленным расторжение Украиной меморандума с РФ

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме оценили решение правительства Украины расторгнуть меморандум с РФ по борьбе с терроризмом. Киев не соблюдал это соглашение, так что смысловой нагрузки этот шаг не несет, отметили депутаты.

Решение ранее было принято на заседании украинского правительства. Мотивом была объявлена защита национальных интересов.

Фото: Юрий Машков/ТАСС
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- Вряд ли какое-то реальное сотрудничество было между РФ и Украиной в последнее время в рамках этого меморандума, - отметил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, которого цитирует "Интерфакс". Он добавил, что в РФ "по большей части задерживают уже тех террористов, которым Украина подыгрывает".

Депутат Госдумы Руслан Бальбек согласен, что Киев разорвал договор, который сам же и не соблюдал. "Не припомню, чтобы Украина сотрудничала с нашей страной по противодействию терроризму с 2014 года, - сказал он РИА Новости. - Как раз-таки наоборот: с ведома Киева в Крым забрасывались диверсионные группы, которые даже успели подорвать элементы инфраструктуры полуострова под Алуштой".

Он резюмировал, что украинское государство присоединилась к террористическим структурам.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также уверен, что на практическую деятельность органов власти это решение никак не повлияет, потому что никаких совместных мероприятий в борьбе с терроризмом в последнее время не осуществлялось. Об этом он сказал RT. "Эти действия в отношении договора реализуются как политический шаг, демонстрация намерений по дальнейшему разрушению перспектив восстановления отношений между двумя братскими народами", - считает Новиков.

Власть Позиция В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины

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