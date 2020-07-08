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08.07.2020 18:25
Рубрика: Власть

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В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
В Госдуму внесен первый законопроект во исполнение обновленной Конституции. Документ, приравнивающий отчуждение территорий РФ к экстремистской деятельности, депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании 14 июля. Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности РФ может составить до десяти лет, за призывы к отчуждению территорий - до четырех лет.
Фото: Виктор Погонцев Фото: Виктор Погонцев
Фото: Виктор Погонцев

"Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются", - так записано теперь в Конституции, принятой на всероссийском голосовании. В развитие этих норм как раз и подготовлен пакет законопроектов. Первый - базовый - документ внесен. Авторами выступили глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас. Инициаторы предлагают внести изменения в Закон "О противодействии экстремистской деятельности". А именно - уточнить терминологию. Экстремизмом будет признаваться нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.

Путин подчеркнул важность запрета на отчуждение российских территорий

"Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации", - сообщил Павел Крашенинников. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

Как уточнил Андрей Клишас, запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе самих территорий или проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти. "В этой связи законопроектом предлагается предусмотреть, что такие действия признаются экстремизмом", - заявил сенатор, которого цитирует РИА Новости.

Госдума собирается рассмотреть законопроект в приоритетном порядке, сообщил журналистам глава нижней палаты Вячеслав Володин. "Инициатива направлена на обеспечение безопасности, защиту и укрепление нашего суверенитета", - подчеркнул он.

Инициатива направлена на обеспечение безопасности, защиту и укрепление нашего суверенитета

Спикер направил документ в Комитет по безопасности и противодействию коррупции, и уже вчерашним вечером он был вынесен на заседание Совета Госдумы. Предложенная дата рассмотрения в первом чтении- 14 июля. А окончательное чтение может состояться уже 23 июля, стало известно по итогам заседания Совета.

Между тем к базовому документу готовы и сопутствующие - прописывающие наказание за отчуждение территорий и призывы к этому деянию. О содержании документов, входящих в общий пакет, журналистам рассказал Павел Крашенинников.

Во-первых, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. Такие санкции будут грозить за нарушение прямого запрета на отчуждение части территории Российской Федерации, а также на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны.

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Во-вторых, предлагается ввести ответственность за публичные призывы к осуществлению указанных действий. Изменения подготовлены в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Если публичные призывы совершаются впервые, то лицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан - от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тыс. рублей. При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Дела об указанных административных правонарушениях будет возбуждать прокуратура с дальнейшим рассмотрением в районных судах.

Уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения, если лицо уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Санкции предусматриваются в виде штрафа - от 200 до 400 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Пока поправки в кодексы в Госдуму не внесены, они направлены для получения отзывов: административные предложения - в правительство, а уголовные - еще и в Верховный суд.

Павел Крашенинников подчеркнул, что на фоне происходящих в мире процессов и существующих глобальных угроз очень важно обеспечить нерушимость наших государственных границ.

Андрей Клишас также уверен, что неприкосновенность государственных границ, а также создание правовых механизмов для защиты территориальной целостности являются категорически важными для любого суверенного государства. Тем более что соответствующие изменения в Конституцию пользовались очень высокой поддержкой граждан, добавил он.

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