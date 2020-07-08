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08.07.2020 14:24
Рубрика: Власть

В Госдуме проверят выполнение поручений президента к отчету кабмина

Текст: Татьяна Замахина

К отчету правительства в Госдуме проанализируют, какие поручения президента еще не выполнены. Об это сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поручение получил думский комитет по контролю и регламенту в ходе пленарного заседания. Напомним, что отчет председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Госдуме запланирован на 22 июля.

Фото: Александр Астафьев/Pool/ТАСС
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Как объяснил Вячеслав Володин, Госдума из раза в раз сталкивается с одной и той же проблемой: президент дает определенное поручение, а исполняется оно спустя годы. В пример он привел поправки в законопроект о нефтеразливах, которые пролежали в министерстве в течение нескольких лет с момента поручения главы государства урегулировать этот вопрос. Накануне этот закон был принят Госдумой, а сегодня - Советом Федерации.

В связи с такой ситуацией Володин заявил о необходимости подготовить "обзор по всем поручениям президента, которые не выполнены в срок и которые обязывают по-другому строить работу" правительства и депутатов.

- Это, кстати, один из показателей, в том числе, эффективности министерств, как они отрабатывают поручения, и при отчете министров тоже эти вопросы обозначаем, - сказал Володин.

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В целом же Госдума должна выйти на новый уровень отношений с правительством, считает он. Это подразумевают одобренные гражданами поправки в Конституцию. "Более, с одной стороны, партнерские, а с другой стороны - больше надо требовать", - подчеркнул спикер, конкретизируя тему новых отношений.

По его мнению, не надо "прикрываться тем, что кто-то из правительства нам не внес эти законопроекты".

Он также предложил депутатам "отпуск потратить на то, чтобы выстроить работу с профильными министерствами на другом уровне" - не ждать, "когда пришлют через пять лет предложения", а действовать на опережение.

- Берите и приглашайте министра, заместителя министра, сами идите к ним на коллегию и обсуждайте эти вопросы, - предложил глава нижней палаты коллегам.

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