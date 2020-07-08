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08.07.2020 13:28
Рубрика: В мире

В Гватемале по запросу США задержали детей экс-президента Панамы

Текст: Юрий Когалов

Власти Гватемалы задержали двух детей бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли. Сделано это было по запросу США, которые подозревают их в причастности к крупномасштабной схеме по отмыванию денег. Их обвиняют в получении многомиллионных взяток от бразильской строительной компании Odebrecht.

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С просьбой арестовать братьев Рикардо Альберто и Луиса Энрике Мартинелли, сыновей бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли, США обратились в минувшую пятницу, 3 июля. А в понедельник, когда они пытались вылететь на родину, полиция задержала их прямо в аэропорту. Сейчас Гватемала ожидает запрос об их экстрадиции. Пока же братья Мартинелли по решению суда помещены в изолятор военной тюрьмы Марискаль Савала.

Дети бывшего президента Панамы подозреваются в получении взяток на 55,8 миллиона долларов от фирмы Odebrecht. Это следует из показаний Андре Рабелло, который руководил подразделением бразильской компании в Панаме, отмечает El Mundo.

В Гватемале они находились в качестве заместителей депутатов Центральноамериканского парламента. В этой стране расположена штаб-квартира этой организации, цель которой заключается в укреплении интеграции, организации диалога и примирения в регионе. То есть фактически они были дипломатами, и на них должен был распространяться дипломатический иммунитет. На это уже обратили внимание их адвокаты, заявившие, что Гватемала нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Скандал с Odebrecht разразился несколько лет назад, когда выяснилось, что эта бразильская компания подкупала политиков и высокопоставленных чиновников из разных стран для получения необходимых разрешений и заключения контрактов. На взятки было потрачено свыше 700 миллионов долларов.

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Братьев Мартинелли американская прокуратура обвиняет в том, что они были посредниками при получении взяток в размере 28 миллионов долларов период с августа 2009 года по январь 2014 года, которые предназначались "высокопоставленному панамскому чиновнику, который был их близким родственником". Эти даты совпадают с периодом, когда их отец был президентом страны. Самого Рикардо Мартинелли ранее обвиняли в коррупции и слежке за политическими противниками и журналистами, но в прошлом году он был оправдан. Тем не менее в заключении он провел два года: один - в федеральной тюрьме в Майами (для суда его экстрадировали в США), другой - у себя на родине.

США заинтересовались делом Odebrecht в связи с тем, что многие из ее финансовых транзакций совершались в американских долларах и проходили через банки США.

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