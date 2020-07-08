В ЮАР старинный поезд превратят в люксовый отель

ЮАР в скором времени сможет похвастаться одним из самых необычных отелей Африки, передает агентство UPI. Местные предприниматели разместят гостиницу класса люкс в отреставрированном пассажирском поезде.

Главной изюминкой проекта станет его расположение - железнодорожный состав будет поставлен на вечный прикол прямо на 100-метровом мосту над рекой Салаби, который долгое время не использовался по назначению. Будущие постояльцы будут встречать рассветы и провожать закаты, любуясь восхитительными видами на знаменитый национальный парк страны - заповедник Крюгера.

Сообщается, что за ночь в одном из 24 сьютов придется выложить круглую сумму в 520 долларов.

Из предлагаемых развлечений нужно особо отметить поездки в природный заказник, где можно разом увидеть африканскую пятерку - буйволов буффало, леопардов, львов, носорогов и, конечно же, слонов.