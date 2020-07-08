В ЮАР выделили землю для 1,5 миллиона жертв коронавируса

Власти ЮАР обеспокоены быстрым ростом числа заболевших коронавирусом - их в стране уже больше, чем в Германии или Франции. Только за последние сутки было зафиксировано около десяти тысяч новых больных, а 192 человека за это время скончались от последствий заболеваний, вызванных COVID-19.

В таких условиях в южноафриканской провинции Гаутенг, самой густонаселенной в ЮАР, власти зарезервировали несколько полей, на которых можно похоронить до 1,5 миллиона жертв коронавируса. Об этом 8 июля заявил журналистам глава Минздрава провинции Бандиле Масуку.

По его словам, выделенные поля находятся в готовности и могут быть использованы в случае необходимости.

"Это очень неприятная тема, но такова реальность", - отметил министр и призвал граждан серьезнее относиться к своему здоровью и мерам безопасности, чтобы поля не пришлось использовать под похоронные цели.

Рост заболевших наблюдается в первую очередь в столице - Йоханнесбурге. На сегодняшний день ЮАР лидирует в Африке по числу заболевших коронавирусом (215,8 тысячи человек) и скончавшихся от него (3 502 человека). По общему числу заболевших ЮАР находится на 14-м месте в мире. Также специалистов тревожит, что в стране очень высокий "коэффициент удвоения" - время, за которое число инфицированных коронавирусом удваивается.