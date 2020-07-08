В каких городах-миллионниках упали цены на вторичном рынке жилья

В 44 городах страны квадратный метр "вторички" за полгода подорожал. Самый большой прирост продемонстрировали Махачкала (+6,3%), Новокузнецк (+6,2%), Севастополь (+6,1%). Такие данные приводятся в свежем исследовании федерального портала "Мир квартир". Были проанализированы цены в 70 городах России.

В Севастополе средняя цена квартиры - 5,7 млн рублей, в Новокузнецке - 2,4 млн рублей, в Махачкале - 2,8 млн рублей. За первое полугодие заметно выросла стоимость квадратного метра и в других городах. Так, в Чите рост составил 5,7% (58 601 за кв метр), во Владимире - 5,1; ( 56 111 руб за кв. метр), в Томске - 5% (61 375 руб за кв. метр).

Справедливости ради, стоит сказать, что в ряде городов специалисты зафиксировали снижение цены квадратного метра: в Архангельске (- 6,4%), Якутске (- 4,1%), Ленинградской области (- 3,4%), Екатеринбурге (- 2,8%) и Москве (- 2,7%). Также недвижимость подешевела, хоть и ненамного, в таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Челябинск, Краснодар, Самара, Казань, Уфа, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Перми, а также в Московской области.

Такую разнонаправленную тенденцию эксперты объясняют тем, что, с одной стороны, цены на новостройки растут, и собственники квартир на "вторичке", привыкшие ориентироваться в том числе и на первичный рынок, задирают ценники. В малых городах могли кончиться дешевые предложения, за счет чего подросла средняя цена. А с другой стороны, по словам генерального директора "Мира квартир" Павла Луценко, в связи с дешевой льготной ипотекой покупательский спрос резко ушел в новостройки, и регулярному рынку сейчас трудно с ними конкурировать. Просто не все собственники это осознали.

Тем не менее, мы видим, что там, где рынок наиболее большой и активный, этот процесс уже пошел. В 12 из 16 городов-миллионников цены на вторичном рынке показали снижение. Те, кто хочет продать свою квартиру в сжатые сроки, вынуждены давать скидки и уступать покупателям.

"Можно предположить, что этот процесс продолжится и распространится на большее число регионов. Экономическая конъюнктура росту цен сейчас не способствует. Снижение цен будет длиться, по крайней мере, до ноября, когда на рынке новостроек кончится программа льготной ипотеки. Но если ее продлят, то по итогам года мы сможем зафиксировать падение цен на регулярном рынке на 6-8%", - прогнозирует Павел Луценко.