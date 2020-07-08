В Каталонии ввели обязательное ношение масок

В испанском автономном сообществе Каталония на фоне вспышек коронавируса в отдельных районах решено ввести обязательное ношение масок для местных жителей независимо от того, соблюдают они дистанцию или нет. Об этом заявила представитель каталонского правительства Меричель Будо, передает ТАСС.

По словам чиновницы, новое правило не даст людям "расслабиться" и забыть о новых санитарных требованиях. Маски придется носить повсюду: в магазинах, общественном транспорте и даже просто на улице. Пока неясно, как быть с занятиями спортом или отдыхом на пляже. При этом в правительстве дали понять, что хотят сделать эту меру чуть ли не бессрочной.

В Германии, напротив, отдельные земли все активнее выступают за отмену обязательного "масочного режима". Чтобы продемонстрировать отношение к этому шагу как к преждевременному, канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые с начала эпидемии появилась на официальном мероприятии - перед заседанием бундесрата - в черной защитной маске с символикой немецкого председательства в ЕС. Примечательно, что за несколько дней до этого, на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, госпожа Меркель в ответ на вопрос журналистки заявила, что не считает нужным надевать маску, если она при этом держит дистанцию с коллегами.