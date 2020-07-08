В Казахстане объявят траур по жертвам коронавируса

В Казахстане 13 июля станет днем общенационального траура по всем жителям республики, умершим от COVID-19. Об этом объявил в телеобращении президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает "Интерфакс".

Глава государства выразил соболезнования всем казахстанцам, потерявшим близких во время эпидемии. Всего в Казахстане, по официальным данным, зарегистрировано более 50 тысяч инфицированных, за последние сутки выявлено 1376 заболевших. Смертельных случая - 264. При этом местные эпидемиологи констатировали уже вторую волну заболевания.

По словам президента, причиной новой вспышки послужили в том числе неэффективность прежних руководителей министерства здравоохранения и недостаточная сознательность граждан, пренебрегавших санитарными требованиями. Токаев также призвал соотечественников не поддаваться панике и не закупать впрок медикаменты, пообещав обеспечить их бесперебойную поставку.