В Литве запретили трансляцию телеканалов RT

Комиссия по теле- и радиовещанию Литвы официально запретила трансляцию телеканалов группы RT, включая его русскоязычную и испанскую версии, а также документальный контент. Об этом заявил глава регулятора Мантас Мартишюс, передает ТАСС.

Фактический акт цензуры в отношении российских СМИ чиновник объяснил рекомендациями министерства иностранных дел. Ожидается, что 9 июля решение вступит в силу. Самих представителей RT на заседание не приглашали. При этом в комиссии признали, что журналисты ничего не нарушали, а меры введены исключительно в соответствии с санкциями ЕС в отношении руководства RT. Программы транслировались через спутник и кабельные сети.

В МИД РФ назвали такой шаг дискриминацией и призвали международные структуры дать ей оценку.