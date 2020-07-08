Новый коронавирус может распространяться по воздуху в дополнение к воздушно-капельному, воздушно-пылевому и контактному способам. Результаты исследования сейчас изучают в ВОЗ. И хотя выводы не окончательные, и ученые продолжают работать, рекомендации ВОЗ по предотвращению распространения инфекции могут быть скорректированы.

Исследования международной группы ученых показали, что "возможность воздушной передачи инфекции в общественных местах, особенно в условиях недостаточной вентиляции и переполненности помещений, нельзя исключить", сообщила эксперт ВОЗ Бенедетта Аллегранци, отметив, что окончательные выводы будут сделаны позже. "Воздушная" передача связана с присутствием вирусов на мельчайших частицах, которые в отличие от более крупных капель, быстро оседающих на поверхности, могут долго оставаться во взвешенном состоянии и разлетаться на расстояние куда больше 1,5 - 2 метров.

Собственно, революционным нынешнее сообщение назвать сложно: лишь в самом начале эпидемии специалисты предположили, что новый тип коронавируса не передается от человека к человеку, но очень быстро было получено подтверждение обратного. О том, что SARS-CoV-2 распространяется при скоплении значительного числа людей, которые не контактируют очень близко, но остаются в одном помещении, свидетельствует масса фактов. Это и история с круизным лайнером "Даймонд Принцесс", где заболевали даже люди, не выходившие из кают. И многочисленные случаи локальных вспышек заболевания в религиозных сообществах, социальных учреждениях и т.д.

Ранее также публиковались данные о контагиозности новой инфекции: коронавирус оказался более заразным, чем грипп, но уступает вирусу кори. Но все же до сих пор эксперты считали наиболее вероятным заражение при тесном контакте с инфицированным - при разговоре, например, а также через загрязненные руки. Не случайно вот уже несколько месяцев ВОЗ повторяет три основных принципа профилактики: социальное дистанцирование, ношение масок и перчаток в общественных местах.

Правила защиты от вируса могут измениться по мере получения новых данных о его передаче

"Мы рекомендуем меры с учетом такой возможности (передачи вируса по воздуху). Мы рекомендуем максимально избегать закрытых помещений, массового скопления людей, обеспечивать надлежащую вентиляцию и соблюдать социальную дистанцию. В случаях, где это невозможно, мы призываем использовать маски", - уточнила эксперт ВОЗ, подчеркнув, что исследования будут продолжаться.

Компетентно

Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН:

- Нужно осторожно воспринимать это заявление и подождать окончательных выводов и рекомендаций ВОЗ, - считает Александр Горелов. - Сейчас все рекомендации по предотвращению распространения SARS-CoV-2 основаны на том, что вирус довольно не стоек во внешней среде.

Если все же подтвердится, что он сохраняет активность долгое время, находясь в воздухе, это может повлечь за собой изменение многих правил нахождения людей в закрытых помещениях. Мы же не можем одеть всех в противочумные костюмы, значит, надо будет пересматривать принцип работы систем вентиляции, разбираться с помещениями, где трудится много людей, - теми же офисами "open space", вводить правила обеззараживания воздуха и т.д.

Многое, кстати, у нас в стране уже делается. Так, за рубежом почему-то обеззараживанию воздуха в помещениях большого внимания до сих пор не уделялось, но у нас это требование включено Роспотребнадзором в рекомендации по работе ресторанов, парикмахерских и т.д. Обычно применяется кварцевание - только лампы должны быть закрытого типа, чтобы защитить от ожогов глаза. При этом есть и другие типы обеззараживателей. Но еще раз подчеркну: пока бить тревогу я бы не стал. Полугодовой опыт борьбы с эпидемией показал, что известные применяемые сегодня меры защиты от вируса вполне эффективны. Подождем окончательных выводов специалистов и официальных рекомендаций ВОЗ.