Около 20 процентов российских детей сегодня рождаются в многодетных семьях, напомнила Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на онлайн-встрече, посвященной Всероссийскому проекту "Многодетная семья".

И их число постоянно растет. Динамика отслеживается тонко: количество семей с 5, 6, 7 и 11 детьми сейчас немного уменьшается, а с 3, 4, 8 и 10 - увеличивается. Это при том, что пока не сломана главная закономерность - с рождением каждого нового ребенка семья становится материально менее благополучной. "Такого быть не должно", - настаивает Анна Кузнецова, уповая на новые льготы и помощь семье, которая обещана поправками в Конституцию.

Помимо материальной поддержки очень важно отстроить всю систему взаимодействия с семьей, уверена детский омбудсмен. Сегодня, когда на 6-7 процентов снизилось и продолжает снижаться число родителей, лишаемых родительских прав, очень важно, чтобы реформирование служб опеки перенастроило ее на поддержку и помощь семье, а не на проверки и кары. Многодетная семья на свой лад требует от общества "доступной среды" - начиная от страниц в паспорте ("Мне лично уже строчек не хватает", - сказала родившая недавно седьмого ребенка Анна Кузнецова) и заканчивая, например, тем, что комнаты матери и ребенка должны быть удобны и для семьи с многими детьми.

Во время пандемии коронавируса и карантина в России получили ежемесячные пособия, дополнительные выплаты и адресную помощь более 26 миллионов детей, уточнила заместитель министра труда и социальной защиты населения Ольга Баталина. Отметив при этом, что сегодня значительно увеличивается спектр социальных услуг семье, уже включающей в себя педагогическое и психологическое сопровождение, помощь социальных работников.

При этом изменяется сама технология поддержки многодетной семьи, помощь часто можно получить, не обращаясь ни с какими заявлениями, достаточно регистрации ЗАГСа о рождении очередного ребенка. В беззаявительном порядке, по словам Ольги Гордеевой, сегодня получено уже 200 тысяч сертификатов на материнский капитал.

- Многодетная семья становится активным социальным трендом - современным и, мы считаем, что модным, - подчеркнула председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.

"Главной инвестицией в будущее" назвала многодетную семью руководитель Объединения многодетных семей г. Москвы Наталья Карпович. Она похвалилась, что в России сейчас собран прекрасный фотобанк многодетных семей, и каждый регион может брать из него "своих" семейных героев для социальной рекламы. Объединение также гордится выпуском книги "Сказки о папе" и собирается озвучить ее детскими голосами.

Вспомнив фильм "Двадцать лет спустя" и повторив вслед за героиней, что главный род ее занятий - быть мамой, она подчеркнула, что это звание дороже ей всех титулов, и призвала к восстановлению в стране звания и ордена "Мать-героиня".

Теле- и радиоведущая Юлия Барановская вспомнила, как друзья, узнав, что она беременна третьим ребенком, комментировали это "Какие вы рисковые!", а теперь у комментаторов по 4 ребенка в семьях.

Не забывать о неполных многодетных семьях призвала актриса Екатерина Климова.

У депутата Госдумы Алексея Ситникова всего двое детей, но в карантин его компания отметилась ежедневным бесплатным предоставлением около 70 тонн овощей для многодетных семей, и это сделало его другом объединения многодетных семей. Кстати, более 200 многодетных семей в России имеют свой малый и средний бизнес.