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08.07.2020 04:46
Рубрика: Экономика

Тахографы в режиме ожидания

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 148(8202)
Владельцы микроавтобусов (транспортные средства категории М2) и больших автобусов (категория М3), выполняющие регулярные перевозки пассажиров в городах, должны были оснастить свой транспорт тахографами до 1 июля. Этот срок перенесут на год.
Оснащение тахографами городских автобусов отложено на год - до 1 июля 2021 года. Фото: Сергей Куксин Оснащение тахографами городских автобусов отложено на год - до 1 июля 2021 года. Фото: Сергей Куксин
Оснащение тахографами городских автобусов отложено на год - до 1 июля 2021 года. Фото: Сергей Куксин

Тахографы нужны для контроля времени труда и отдыха водителей.

Как пояснили "РГ" в минтрансе, подготовлен и рассматривается проект постановления правительства, предусматривающий перенос срока оснащения тахографами городских автобусов на 1 июля 2021 года.

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По словам вице-президента Российского автотранспортного союза Валерия Алексеева, проект прошел все согласования и отправлен в минюст на регистрацию. Но сохраняется в силе обязанность оснастить тахографами до конца июля этого года микроавтобусы (М2), экологический класс которых не определен и которые эксплуатируются физическими лицами, отметили в минтрансе.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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