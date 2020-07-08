В России вакцинация от коронавируса будет добровольной

Министр объяснил, что вакцинация возможна только с согласия самого гражданина. Также он добавил, что заметен высокий интерес россиян к вакцинации, потому что люди осознали ее значимость.

Как рассказал глава Минздрава, на данный момент в России разрабатывается 17 перспективных вакцин от COVID-19. "Над ними более углублено ведется работа", - заявил Мурашко.

По его словам, пока специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на COVID-19, однако иммунный ответ может быть слабее при бессимптомном течении инфекции.

"У тех, кто переболел тяжело, сформировался более стойкий иммунитет, - заявил министр. - А у тех, кто перенес коронавирус бессимптомно, иммунитет слабее".