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08.07.2020 21:15
Рубрика: Общество

В России вакцинация от коронавируса будет добровольной

Текст: Иван Черноусов
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в программе "Вести" на телеканале "Россия 1".

Министр объяснил, что вакцинация возможна только с согласия самого гражданина. Также он добавил, что заметен высокий интерес россиян к вакцинации, потому что люди осознали ее значимость.

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Как рассказал глава Минздрава, на данный момент в России разрабатывается 17 перспективных вакцин от COVID-19. "Над ними более углублено ведется работа", - заявил Мурашко.

По его словам, пока специалисты не располагают данными о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на COVID-19, однако иммунный ответ может быть слабее при бессимптомном течении инфекции.

"У тех, кто переболел тяжело, сформировался более стойкий иммунитет, - заявил министр. - А у тех, кто перенес коронавирус бессимптомно, иммунитет слабее".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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