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07.07.2020 19:11
Рубрика: Культура

Танцы на крышах

В России возобновился сезон музыкальных фестивалей. Пока для автолюбителей
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8201)
Это были первые выступления музыкантов на открытом воздухе перед зрителями. Ведь продюсеры и промоутеры наконец придумали, как проводить большие концерты под открытым небом, при этом соблюдать социальную дистанцию в два метра и добиваться максимальной безопасности от COVID-19. Артисты накануне сдавали анализы на коронавирус.
Гарик Сукачев выступил на автофестивале в подмосковной Яхроме с программой юбилейного тура GO. Фото: Михаил Метцель / ТАСС Гарик Сукачев выступил на автофестивале в подмосковной Яхроме с программой юбилейного тура GO. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Гарик Сукачев выступил на автофестивале в подмосковной Яхроме с программой юбилейного тура GO. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Зрителям пришлось сложнее: приезжать на такие open-air можно только в машинах. Смотреть концерты, открывая окна и двери - разрешалось. Выходить и идти знакомиться к соседям - уже нет… Но, как же все мы соскучились по музыке! Звезды, как поведали обозревателю "РГ" промоутеры, почти не выставляли высоких требований о гонорарах, а охранники извлекали зрителей-"зайцев" даже из багажников автомобилей…

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Может, и поэтому сразу два музыкальных авто-фестиваля стартовали одновременно! Один - в московских "Лужниках", где спели The Hatters и Zivert, другой - в подмосковной "Яхроме", где были заявлены Гарик Сукачев и Григорий Лепс. Первый open-air прошел достойно, в штатном режиме - как и положено "столичному мероприятию". Но завсегдатаи "Нашествия", "Дикой мяты" и "Чернозема" - меломаны, которые любят не только музыку, но и дальние маршруты, общение и романтику путешествий, а также "намоленные" мероприятия, отправились в подмосковную Яхрому.

Ведь главным продюсером Drive Live стал создатель культового open-air "Кубана" Илья Островский, а среди мастеров по звуку, свету и по оснащению сцены были обещаны спецы, которые делали "Нашествие", "Пикник "Афиши" в Коломенском", фестивали в Зеленом театре Парка имени Горького. Конечно, обозреватель "РГ" поехал именно в Яхрому, заранее созвонившись с давними приятелями, а кто-то снова спешил к нам из других городов. И пока мы ехали 46 километров по Дмитровскому шоссе на север, почти по маршруту в Большое Завидово, то общались, правда, теперь лишь по мобильным телефонам.

Всем, если честно, было немного страшновато и не понятно: как это слушать музыку, сидя на жаре в душных автомобилях? Да еще за такие деньги? Ведь самый дешевый билет стоил 10 тысяч рублей, хотя были и совсем комфортные - за 100… Впрочем - это цена билета за весь автомобиль, в котором обычно помещается пять человек…

Но все равно вечная любовь к року и путешествиям гнала нас вперед по шоссе!

Дальше все было как на "Нашествии": проверка билетов, осмотр зрителей, салонов и багажников авто… Затем - выдача браслетов и, наконец, регулировщики в перчатках и масках, указали, какие места занимать… Площадка оказалась просторной и асфальтированной. Невольно вспомнилось, как в ливень мы застревали в Большом Завидово. Тогда, чтобы вылезти из грязи, в первый день можно было нанять трактор-буксир у местных механизаторов за три тысячи рублей. Во второй и третий услугу "централизовали", выгнали "аборигенов" и прислали технику "из центра", но платить пришлось уже пять тысяч…

Фото: GettyImages
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Хорошо, что "зрительный зал" оказался спланирован очень мудро: из каждой машины были видны сцена и два огромных экрана по краям (на "Нашествии" или "Дикой мяте" они меньше).

Следом отпало и третье опасение опытных "фестивальщиков": выходить из машин разрешалось только в туалет, но если ты открывал дверь или стоял, слушая концерт около своего авто - никто из охранников не возмущался. А вот выставлять рядом с ним раскладной стульчик или раскладушку (нашлись ведь такие мудрецы!) уже было запрещено. Их просили убрать, хотя никого из "зала", в наказание, конечно, не выгоняли.

Зато к середине концерта, никто уже не мешал слушать песни и сидя, пританцовывая на крышах своих машин. Мимо ходили симпатичные девушки, у которых можно было заказать еду и напитки. Так что Илья Островский снова справился с решением бытовых и творческих забот замечательно. И многие вновь пожалели, что "Кубана" уже не существует, увы…

Первым на сцену вышел Гарик Сукачев, с программой юбилейного тура GO! Со своей бравой группой и давними друзьями - басистом Сергеем Галаниным (в 80-е они играли вместе в "Бригаде С") и с гитаристом Сергеем Вороновым (а с ним - уже в "Неприкасемых" 90-х). Спел песни с нового альбома "246" , "Мама, прощай" и "Танго Gitanes". Выдал и свой надрывный, душевный, грустный хит из "десятых" - "Птица", посвященный памяти сына Дмитрия Певцова - Даниила… После чего все-таки ободрил зрителей: "Будем жить ребята, будем жить!", а потом перешел к рок-балладе из 80-х "Ольга", посвященной уже его любимой и единственной все эти годы жене.

Обозреватель "РГ" в 90-е организовывал несколько масштабных рок-фестивалей, в том числе "Рок против наркотиков" в Казахстане. Звездам, фронтменам у нас разрешалось бесплатно взять с собой и одного человека. Кто-то ехал один (приговаривая: "в Тулу со своим самоваром не ездят"), кто-то с подружкой, и только один Гарик - всегда со своей любимой женой Ольгой. Вместе они уже больше сорока лет! Поэтому, когда Сукачев вскоре прокричал со сцены: "Да здравствует любовь!" - конечно, сразу же поверилось!

Ведь Гарик Иванович знает, что говорит! И за свои слова всегда отвечает. И сейчас и в 80-90-е,- следом как раз был блок хитов из тех лет: "Белый колпак", "Песня Вольного Стрелка" ("Белла Чао"), позднее - "Моя бабушка курит трубку"….

Фото: Дмитрий Мухаметкулов/ Башкирский театр оперы и балета
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Звук был отличный, два экрана работали отменно, никто никого в душные машины не загонял, но зрители и сами понимали эпидемиологическую обстановку - никуда от них не уходили. Поэтому от избытка чувств и обилия положительных эмоций, кто-то начал давить на клаксоны, подбадривая музыкантов гудками. Другие артисты, может, и сбились бы с такта. Но Гарика Сукачева и его команду и такими испытаниями было не смутить!

В конце шоу лидер пожелал зрителям: "Удачи не дорогах! Будьте внимательны и не нарушайте скоростной режим!" Все-таки большинство из нас были автомобилистами.

Ну, а на следующий день большой сольный концерт дал Григорий Лепс.

А организаторы обещают теперь устраивать концерты Drive Live каждые выходные. Ближайшие два: 10 июля - "Сплин", 11 июля - Леонид Агутин.

Кстати

18 июля откроется и первый авто-кинотеатр в Москве, на парковке возле метро "Филатов Луг"

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