В российских аптеках увеличились продажи настойки боярышника

С начала года в российских аптеках резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки. Это следует из подготовленного для "Коммерсанта" исследования DSM Group.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, наибольший рост продаж с 1 января по 28 июня 2020 года пришелся на настойки, оказывающие успокоительный эффект, - пустырника и валерианы.

Продажи этих популярных настоек выросли на 35% и 40% соответственно - до 327,5 млн и 296,5 млн рубей соответственно. Возможно покупатели выбирают их из-за дешевизны. Так, настойку пустырника можно купить по цене от 25 рублей. Настойка валерианы стоит от 49 рублей за флакон.

В то же время в ряде настоек содержится спирт, благодаря которому эту продукцию можно использовать в качестве дезинфицирующего средства. Так, продажи боярышника увеличились на 28% - до 158 млн рублей, прополиса - на 71% - до 141,2 млн рублей.

Однако участники алкогольного рынка связывают рост спроса на аптечные настойки с ограничениями на продажу спиртного, которые вводились в ряде регионов во время пандемии. В частности, весной такие меры вводились в Башкирии, Крыму, Якутии, Ленинградской и Пермской областях. Чиновники ограничивали время и места продажи спиртного, например, требуя закрытия специализированных магазинов. К тому же, спиртосодержащие настойки стоят дешево. Настойка боярышника стоит от 26 рублей, прополиса - от 47 рублей за флакон.