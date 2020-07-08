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08.07.2020 10:18
Рубрика: Экономика

В российских аптеках увеличились продажи настойки боярышника

Текст: Ольга Игнатова

С начала года в российских аптеках резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки. Это следует из подготовленного для "Коммерсанта" исследования DSM Group.

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, наибольший рост продаж с 1 января по 28 июня 2020 года пришелся на настойки, оказывающие успокоительный эффект, - пустырника и валерианы.

Продажи этих популярных настоек выросли на 35% и 40% соответственно - до 327,5 млн и 296,5 млн рубей соответственно. Возможно покупатели выбирают их из-за дешевизны. Так, настойку пустырника можно купить по цене от 25 рублей. Настойка валерианы стоит от 49 рублей за флакон.

Дистанционную торговлю разрешили не всем аптекам

В то же время в ряде настоек содержится спирт, благодаря которому эту продукцию можно использовать в качестве дезинфицирующего средства. Так, продажи боярышника увеличились на 28% - до 158 млн рублей, прополиса - на 71% - до 141,2 млн рублей.

Однако участники алкогольного рынка связывают рост спроса на аптечные настойки с ограничениями на продажу спиртного, которые вводились в ряде регионов во время пандемии. В частности, весной такие меры вводились в Башкирии, Крыму, Якутии, Ленинградской и Пермской областях. Чиновники ограничивали время и места продажи спиртного, например, требуя закрытия специализированных магазинов. К тому же, спиртосодержащие настойки стоят дешево. Настойка боярышника стоит от 26 рублей, прополиса - от 47 рублей за флакон.

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