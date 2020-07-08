В шести префектурах Японии власти объявили эвакуацию жителей

Жителям шести префектур Японии власти рекомендовали эвакуироваться. Речь идет о более чем 145 тысячах человек, сообщает телеканал NHK.

"Предписание связано с возросшей опасностью возникновения паводков и оползней в префектурах Мияги, Фукусима, Нагано, Киото, Осака и Сига", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ливни, которые в субботу обрушились на юго-западные районы Японии, уже унесли десятки жизней. Сейчас дождевой фронт переместился на север. Режим наивысшей опасности из-за непогоды объявлен в префектурах Гифу и Нагано.