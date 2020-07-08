В ВС США усомнились в гибели американских военных в Афганистане из-за РФ

Самый высокопоставленный американский военный на Ближнем Востоке, глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи публично высказал сомнения в том, что Россия якобы могла вступить в сговор с талибами (террористическая группировка запрещена в РФ) и платить им за убийство американцев в Афганистане. Об этом он заявил на встрече с узким кругом журналистов, передает ABC News. Ранее с подобными обвинениями в адрес Москвы выступили некие источники газеты The New York Times в ЦРУ, однако в них усомнились другие американские спецслужбы, включая Агентство нацбезопасности США, занимающееся электронной разведкой, и администрация президента Трампа.

По словам генерала Кеннета Маккензи, он "не обнаружил причинно-следственной связи" в этих утечках, "уровень достоверности которых крайне низок". При том, что сам он не считает русских "друзьями американцев в Афганистане". "Для меня в этом деле о разведке ничего не доказано, чтобы я мог пойти с этим в суд, - заявил генерал. - Конкретно в этой истории не было достаточно очевидных вещей, и я послал ребят из разведки обратно, чтобы они продолжили копать, и я верю, что прямо сейчас они продолжают копать, но я не нашел достаточных оснований для того, чтобы выстроить законченную цепочку". Маккензи также добавил, что в последние годы движение "Талибан" проводило немало диверсий против американских военных в Афганистане, однако сейчас "стандарты защиты" миссии США очень высоки. Напомним, что на Смоленской площади также назвали спекуляции в американских СМИ безосновательными.