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08.07.2020 20:04
Рубрика: Общество

Ретро и современность

Российская газета - Спецвыпуск № 149(8203)
Выдающуюся во всех смыслах коллекцию Vacheron Constantin Collection Excellence Platine пополнили часы Patrimony с ретроградной индикацией даты и высокоточным указателем фаз Луны, требующим корректировки на одни сутки раз в 122 года.
Patrimony с указателем фаз Луны и ретроградной индикацией даты в корпусе из платины/ Patrimony с указателем фаз Луны и ретроградной индикацией даты в корпусе из платины/
Patrimony с указателем фаз Луны и ретроградной индикацией даты в корпусе из платины/

Эта коллекция, запущенная в 2006 году, предлагает эксклюзивные часы лимитированных серий, выполненные из платины. Модель Patrimony с указателем фаз Луны и ретроградной индикацией даты, впервые была представлена в 2017 году в версиях из белого и розового золота. Ее сдержанная элегантность и оригинальный циферблат воплощают легко узнаваемый стиль дома. Версия из платины пополнит концептуальную коллекцию Collection Excellence Platine лимитированной серией из 50 экземпляров, доступной только в бутиках.

Fiftysix Sepia с функцией полного календаря/

Эта модель навеяна часами, выпускавшимися маркой в 1950-е годы, и иллюстрирует приверженность дома минималистской эстетике с особым вниманием к деталям. Корпус диаметром 42,5 мм оснащен мануфактурным калибром с автоподзаводом. Для удобства в использовании все настройки выполняются посредством заводной головки.

В коллекции Vacheron Constantin Fiftysix появились две версии в розовом золоте с отличительной чертой в виде циферблата оттенка сепии. В этой коллекции переосмысливается знаковая модель 6073, запущенная маркой в 1956 году (отсюда название коллекции). Стиль ретро в современном прочтении подчеркнут циферблатом нового оттенка. Ремешок из телячьей кожи коричневого цвета создан для непринужденного образа в винтажном стиле.

Fiftysix Sepia с автоподзаводом.

Эстетика с оттенком ретро воплощена в двух моделях, подходящих для ежедневного ношения, - с автоматическим подзаводом и с полным календарем. В последней модели циферблат дополнен указателями дня недели, даты и месяца, а также точным индикатором фаз Луны, требующим корректировки раз в 122 года.

Vacheron Constantin представил ультратонкий скелетон, хронограф с турбийоном и первый женский турбийон
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