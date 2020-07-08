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08.07.2020 03:57
Рубрика: Общество

Вирусологи перечислили места с высоким риском заражения коронавирусом

Вирусологи и иммунологи назвали места, где даже сейчас риск заразиться коронавирусом все еще велик. На первом месте - плохо проветриваемые помещения. "Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство", - объяснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Фото: Istock
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Вторую строчку рейтинга заняли очереди, общественный транспорт и другие места, где люди находятся близко друг к другу. Важно, сколько времени человек проводит в таких точках. Чем больше - тем хуже. Шанс подцепить коронавирус значительно возрастает.

"Одно из самых опасных мест - аптека, куда приходят, в том числе, уже заболевшие люди", - говорит директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев. Его мнение опубликовали "Известия".

Специалисты также не советуют посещать храмы, бары, рестораны и караоке-клубы. В любом случае - необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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