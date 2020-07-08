Вышел тизер сериала про миссию на Марсе с русским Мишей

На YouTube-канале Netflix опубликовал тизер космической драмы "Вдали" (Away), где дважды лауреатка "Оскара" Хилари Суэнк играет астронавта Эмму Грин, возглавившую интернациональную элитную команду марсианской миссии.

Российский космонавт Миша - в наличии. И выглядит соответствующе, как можно понять из промо-материалов проекта. Мишу сыграл израильтянин украинского происхождения Марк Иванир, знакомый нам по черной комедии "Барри" и как Сергей Жаров из сериала "Перевозчик".

Плюс есть представительница Китая, индус и образцово угольно-черный товарищ от Великобритании.

Драматизм же ситуации в том, что у Грин на Земле остаются муж и дочь-подросток, по которым героиня в невесомости льет слезы вверх ногами.

Среди создателей сериала - Джессика Голдберг ("Путь" с Аароном Полом), Дэвид Бойд ("Водолей") и лауреат "Оскара" Эдвард Цвик.

Релиз - 4 сентября.