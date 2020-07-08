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Вышел тизер сериала про миссию на Марсе с русским Мишей

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    08.07.2020, 15:25
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале Netflix опубликовал тизер космической драмы "Вдали" (Away), где дважды лауреатка "Оскара" Хилари Суэнк играет астронавта Эмму Грин, возглавившую интернациональную элитную команду марсианской миссии.

Фото: youtube.com/ Кинокомпания ВОЛЬГА
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Российский космонавт Миша - в наличии. И выглядит соответствующе, как можно понять из промо-материалов проекта. Мишу сыграл израильтянин украинского происхождения Марк Иванир, знакомый нам по черной комедии "Барри" и как Сергей Жаров из сериала "Перевозчик".

Плюс есть представительница Китая, индус и образцово угольно-черный товарищ от Великобритании.

Драматизм же ситуации в том, что у Грин на Земле остаются муж и дочь-подросток, по которым героиня в невесомости льет слезы вверх ногами.

Среди создателей сериала - Джессика Голдберг ("Путь" с Аароном Полом), Дэвид Бойд ("Водолей") и лауреат "Оскара" Эдвард Цвик.

Релиз - 4 сентября.

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