Вышел тизер-трейлер фильма "Петровы в гриппе"

"Скорая, здравствуйте!". "Понимаете, у нас у ребенка температура сильная. Ни поноса, ни рвоты, ни судорог не было". "Вот когда начнутся - тогда и звоните".

Этими словами начинается действие в тизере-трейлере фильма "Петровы в гриппе", который сегодня выпустила компания Sony Pictures. Она же выпустит в прокат в 2021 году новый фильм Кирилл Серебренникова, снятый по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", ставшего бестселлером.

Главные роли в картине исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин и Тимофей Трибунцев. Продюсеры проекта - Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря. Оператор - Владислав Опельянц.

Кто читал книгу, которая вызывает целый спектр эмоций - от смеха до слез, знает, что ее герои - Петровы - самая обычная семья. Он - автослесарь, она - библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Однако повседневная реальность буквально взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма. О том, что фильм весьма актуален во времена пандемии, пояснять не надо. Это видно и по трейлеру, опубликованному на YouTube-канале SonyPicturesRU.