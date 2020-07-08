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Вышел трейлер сериала Die Hart с Кевином Хартом и Джоном Траволтой

Новости
    08.07.2020, 11:22
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers
Фото: youtube.com/ JoBlo Movie Trailers

В Сети появился трейлер комедийного сериала с не лишённым остроумия названием Die Hart, прозрачно намекающем на оригинальное название "Крепкого орешка" (Die Hard).

Фото: www.kinopoisk.ru
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В российской локализации попытались передать игру слов: у нас он будет называться не "Умри, Харт", а "Крепкий Харт".

В главной роли, как нетрудно догадаться, Кевин Харт. Он играет самого себя - актёра комедий. Решив сменить амплуа и сыграть в боевике, он попадает в экшн-школу с "безумным преподавателем", которого играет Джон Траволта.

Первый сезон из десяти серий выйдет целиком 20 июля на сервисе Quibi.

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