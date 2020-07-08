Вышел трейлер сериала Die Hart с Кевином Хартом и Джоном Траволтой

В Сети появился трейлер комедийного сериала с не лишённым остроумия названием Die Hart, прозрачно намекающем на оригинальное название "Крепкого орешка" (Die Hard).

В российской локализации попытались передать игру слов: у нас он будет называться не "Умри, Харт", а "Крепкий Харт".

В главной роли, как нетрудно догадаться, Кевин Харт. Он играет самого себя - актёра комедий. Решив сменить амплуа и сыграть в боевике, он попадает в экшн-школу с "безумным преподавателем", которого играет Джон Траволта.

Первый сезон из десяти серий выйдет целиком 20 июля на сервисе Quibi.