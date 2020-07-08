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8 июля 2020 г.

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 июля 2020 года № 124-ПГ "О внесении изменения в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Постановляю:

Дополнить постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности" пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Определить для лиц в возрасте 65 лет и старше следующие периоды режима самоизоляции в соответствии с положениями пункта 2 настоящего постановления, начиная с 15 июня 2020 года:

- с 15 июня по 21 июня 2020 года;

- с 22 июня по 30 июня 2020 года;

- с 01 июля по 10 июля 2020 года.".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



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