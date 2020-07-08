За сутки в России подтверждено 6562 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 621 Санкт-Петербург 295 Ханты-Мансийский АО 268 Свердловская область 263 Иркутская область 240 Нижегородская область 217 Ямало-Ненецкий АО 202 Московская область 194 Алтайский край 188 Мурманская область 163 Челябинская область 135 Воронежская область 134 Красноярский край 130 Архангельская область 115 Ульяновская область 108 Новосибирская область 107 Хабаровский край 98 Саратовская область 96 Ростовская область 94 Волгоградская область 89 Оренбургская область 88 Пермский край 86 Ставропольский край 85 Республика Коми 83 Омская область 83 Самарская область 75 Тюменская область 75 Пензенская область 72 Республика Тыва 70 Чувашская Республика 69 Сахалинская область 68 Тульская область 66 Ивановская область 64 Краснодарский край 61 Курганская область 61 Приморский край 57 Томская область 56 Республика Карелия 50 Ленинградская область 50 Кемеровская область 49 Республика Дагестан 48 Республика Саха (Якутия) 48 Камчатский край 46 Владимирская область 45 Калужская область 45 Орловская область 45 Кабардино-Балкарская Республика 45 Республика Башкортостан 45 Кировская область 45 Республика Алтай 45 Белгородская область 44 Курская область 44 Республика Бурятия 44 Тамбовская область 43 Брянская область 40 Республика Калмыкия 40 Смоленская область 39 Новгородская область 39 Забайкальский край 39 Рязанская область 38 Удмуртская Республика 38 Ярославская область 37 Карачаево-Черкесская Республика 37 Астраханская область 35 Республика Татарстан 35 Липецкая область 34 Республика Мордовия 34 Республика Хакасия 33 Тверская область 32 Республика Крым 28 Псковская область 27 Республика Марий Эл 27 Амурская область 27 Костромская область 22 Республика Адыгея 22 Вологодская область 21 Республика Ингушетия 20 Республика Северная Осетия 20 Ненецкий автономный округ 13 Калининградская область 11 Чеченская Республика 6 Еврейская АО 6 Магаданская область 4 Чукотский АО 1 Всего в России зарегистрировано 700 792 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: г. Севастополь 0% г. Москва, Московская область 0,3% Магаданская область, Калининградская область 0,4% Республика Северная Осетия 0,5% Республика Ингушетия, Брянская область, Республика Дагестан 0,6% За сутки подтверждено 173 летальных случая: Брянская область 1

Владимирская область 1

Воронежская область 4

Ивановская область 2

Курская область 2

Липецкая область 1

Московская область 5

Смоленская область 1

Тверская область 2

Тульская область 4

Москва 28

Архангельская область 9

Ленинградская область 1

Санкт-Петербург 47

Республика Крым 1

Ростовская область 3

Республика Дагестан 3

Республика Ингушетия 1

Ставропольский край 3

Пермский край 5

Нижегородская область 4

Пензенская область 2

Самарская область 1

Саратовская область 1

Свердловская область 3

Ханты-Мансийский АО 3

Республика Тыва 6

Республика Хакасия 1

Алтайский край 2

Красноярский край 9

Иркутская область 6

Новосибирская область 4

Омская область 1

Приморский край 1

Амурская область 4

Хабаровский край 1 За весь период пандемии по России умерло 10 667 человек. За сутки выписан из стационаров 8 631 человек: Белгородская область 88

Брянская область 69

Владимирская область 80

Воронежская область 363

Ивановская область 78

Калужская область 130

Костромская область 45

Курская область 57

Липецкая область 43

Московская область 359

Орловская область 128

Рязанская область 97

Смоленская область 57

Тамбовская область 59

Тверская область 39

Тульская область 39

Ярославская область 121

Москва 1195

Республика Карелия 26

Республика Коми 35

Архангельская область 125

Вологодская область 43

Калининградская область 39

Ленинградская область 8

Мурманская область 50

Новгородская область 70

Псковская область 125

Санкт-Петербург 193

Республика Адыгея 55

Республика Калмыкия 33

Республика Крым 15

Краснодарский край 214

Астраханская область 57

Волгоградская область 144

Ростовская область 315

Севастополь 1

Республика Дагестан 81

Республика Ингушетия 6

Кабардино-Балкарская Республика 84

Карачаево-Черкесская Республика 71

Республика Северная Осетия - Алания 10

Чеченская Республика 5

Ставропольский край 2

Республика Башкортостан 149

Республика Марий Эл 6

Республика Мордовия 64

Республика Татарстан 12

Удмуртская Республика 42

Республика Чувашия 27

Пермский край 104

Кировская область 73

Нижегородская область 457

Оренбургская область 52

Пензенская область 25

Самарская область 85

Саратовская область 107

Ульяновская область 118

Курганская область 32

Свердловская область 282

Тюменская область 49

Ханты-Мансийский АО 223

Ямало-Ненецкий автономный округ 68

Челябинская область 99

Республика Алтай 32

Республика Тыва 58

Республика Хакасия 83

Алтайский край 113

Красноярский край 311

Иркутская область 89

Кемеровская область 36

Новосибирская область 207

Омская область 72

Томская область 55

Республика Бурятия 46

Республика Саха (Якутия) 104

Забайкальский край 81

Камчатский край 59

Приморский край 138

Амурская область 24

Магаданская область 16

Хабаровский край 122

Сахалинская область 51

Еврейская автономная область 5

Чукотский автономный округ 1 За весь период пандемии выписано из стационаров России - 472 511 выздоровевших.