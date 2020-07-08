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08.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6562 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 6562 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва 621
  2. Санкт-Петербург 295
  3. Ханты-Мансийский АО 268
  4. Свердловская область 263
  5. Иркутская область 240
  6. Нижегородская область 217
  7. Ямало-Ненецкий АО 202
  8. Московская область 194
  9. Алтайский край 188
  10. Мурманская область 163
  11. Челябинская область 135
  12. Воронежская область 134
  13. Красноярский край 130
  14. Архангельская область 115
  15. Ульяновская область 108
  16. Новосибирская область 107
  17. Хабаровский край 98
  18. Саратовская область 96
  19. Ростовская область 94
  20. Волгоградская область 89
  21. Оренбургская область 88
  22. Пермский край 86
  23. Ставропольский край 85
  24. Республика Коми 83
  25. Омская область 83
  26. Самарская область 75
  27. Тюменская область 75
  28. Пензенская область 72
  29. Республика Тыва 70
  30. Чувашская Республика 69
  31. Сахалинская область 68
  32. Тульская область 66
  33. Ивановская область 64
  34. Краснодарский край 61
  35. Курганская область 61
  36. Приморский край 57
  37. Томская область 56
  38. Республика Карелия 50
  39. Ленинградская область 50
  40. Кемеровская область 49
  41. Республика Дагестан 48
  42. Республика Саха (Якутия) 48
  43. Камчатский край 46
  44. Владимирская область 45
  45. Калужская область 45
  46. Орловская область 45
  47. Кабардино-Балкарская Республика 45
  48. Республика Башкортостан 45
  49. Кировская область 45
  50. Республика Алтай 45
  51. Белгородская область 44
  52. Курская область 44
  53. Республика Бурятия 44
  54. Тамбовская область 43
  55. Брянская область 40
  56. Республика Калмыкия 40
  57. Смоленская область 39
  58. Новгородская область 39
  59. Забайкальский край 39
  60. Рязанская область 38
  61. Удмуртская Республика 38
  62. Ярославская область 37
  63. Карачаево-Черкесская Республика 37
  64. Астраханская область 35
  65. Республика Татарстан 35
  66. Липецкая область 34
  67. Республика Мордовия 34
  68. Республика Хакасия 33
  69. Тверская область 32
  70. Республика Крым 28
  71. Псковская область 27
  72. Республика Марий Эл 27
  73. Амурская область 27
  74. Костромская область 22
  75. Республика Адыгея 22
  76. Вологодская область 21
  77. Республика Ингушетия 20
  78. Республика Северная Осетия 20
  79. Ненецкий автономный округ 13
  80. Калининградская область 11
  81. Чеченская Республика 6
  82. Еврейская АО 6
  83. Магаданская область 4
  84. Чукотский АО 1

Всего в России зарегистрировано 700 792 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. г. Севастополь 0%
  2. г. Москва, Московская область 0,3%
  3. Магаданская область, Калининградская область 0,4%
  4. Республика Северная Осетия 0,5%
  5. Республика Ингушетия, Брянская область, Республика Дагестан 0,6%
За сутки подтверждено 173 летальных случая:
  • Брянская область 1
  • Владимирская область 1
  • Воронежская область 4
  • Ивановская область 2
  • Курская область 2
  • Липецкая область 1
  • Московская область 5
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 4
  • Москва 28
  • Архангельская область 9
  • Ленинградская область 1
  • Санкт-Петербург 47
  • Республика Крым 1
  • Ростовская область 3
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Ингушетия 1
  • Ставропольский край 3
  • Пермский край 5
  • Нижегородская область 4
  • Пензенская область 2
  • Самарская область 1
  • Саратовская область 1
  • Свердловская область 3
  • Ханты-Мансийский АО 3
  • Республика Тыва 6
  • Республика Хакасия 1
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 9
  • Иркутская область 6
  • Новосибирская область 4
  • Омская область 1
  • Приморский край 1
  • Амурская область 4
  • Хабаровский край 1

За весь период пандемии по России умерло 10 667 человек.

За сутки выписан из стационаров 8 631 человек:
  • Белгородская область 88
  • Брянская область 69
  • Владимирская область 80
  • Воронежская область 363
  • Ивановская область 78
  • Калужская область 130
  • Костромская область 45
  • Курская область 57
  • Липецкая область 43
  • Московская область 359
  • Орловская область 128
  • Рязанская область 97
  • Смоленская область 57
  • Тамбовская область 59
  • Тверская область 39
  • Тульская область 39
  • Ярославская область 121
  • Москва 1195
  • Республика Карелия 26
  • Республика Коми 35
  • Архангельская область 125
  • Вологодская область 43
  • Калининградская область 39
  • Ленинградская область 8
  • Мурманская область 50
  • Новгородская область 70
  • Псковская область 125
  • Санкт-Петербург 193
  • Республика Адыгея 55
  • Республика Калмыкия 33
  • Республика Крым 15
  • Краснодарский край 214
  • Астраханская область 57
  • Волгоградская область 144
  • Ростовская область 315
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 81
  • Республика Ингушетия 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 84
  • Карачаево-Черкесская Республика 71
  • Республика Северная Осетия - Алания 10
  • Чеченская Республика 5
  • Ставропольский край 2
  • Республика Башкортостан 149
  • Республика Марий Эл 6
  • Республика Мордовия 64
  • Республика Татарстан 12
  • Удмуртская Республика 42
  • Республика Чувашия 27
  • Пермский край 104
  • Кировская область 73
  • Нижегородская область 457
  • Оренбургская область 52
  • Пензенская область 25
  • Самарская область 85
  • Саратовская область 107
  • Ульяновская область 118
  • Курганская область 32
  • Свердловская область 282
  • Тюменская область 49
  • Ханты-Мансийский АО 223
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 68
  • Челябинская область 99
  • Республика Алтай 32
  • Республика Тыва 58
  • Республика Хакасия 83
  • Алтайский край 113
  • Красноярский край 311
  • Иркутская область 89
  • Кемеровская область 36
  • Новосибирская область 207
  • Омская область 72
  • Томская область 55
  • Республика Бурятия 46
  • Республика Саха (Якутия) 104
  • Забайкальский край 81
  • Камчатский край 59
  • Приморский край 138
  • Амурская область 24
  • Магаданская область 16
  • Хабаровский край 122
  • Сахалинская область 51
  • Еврейская автономная область 5
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период пандемии выписано из стационаров России - 472 511 выздоровевших.

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