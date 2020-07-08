За сутки в России подтверждено 6562 случая COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 621
- Санкт-Петербург 295
- Ханты-Мансийский АО 268
- Свердловская область 263
- Иркутская область 240
- Нижегородская область 217
- Ямало-Ненецкий АО 202
- Московская область 194
- Алтайский край 188
- Мурманская область 163
- Челябинская область 135
- Воронежская область 134
- Красноярский край 130
- Архангельская область 115
- Ульяновская область 108
- Новосибирская область 107
- Хабаровский край 98
- Саратовская область 96
- Ростовская область 94
- Волгоградская область 89
- Оренбургская область 88
- Пермский край 86
- Ставропольский край 85
- Республика Коми 83
- Омская область 83
- Самарская область 75
- Тюменская область 75
- Пензенская область 72
- Республика Тыва 70
- Чувашская Республика 69
- Сахалинская область 68
- Тульская область 66
- Ивановская область 64
- Краснодарский край 61
- Курганская область 61
- Приморский край 57
- Томская область 56
- Республика Карелия 50
- Ленинградская область 50
- Кемеровская область 49
- Республика Дагестан 48
- Республика Саха (Якутия) 48
- Камчатский край 46
- Владимирская область 45
- Калужская область 45
- Орловская область 45
- Кабардино-Балкарская Республика 45
- Республика Башкортостан 45
- Кировская область 45
- Республика Алтай 45
- Белгородская область 44
- Курская область 44
- Республика Бурятия 44
- Тамбовская область 43
- Брянская область 40
- Республика Калмыкия 40
- Смоленская область 39
- Новгородская область 39
- Забайкальский край 39
- Рязанская область 38
- Удмуртская Республика 38
- Ярославская область 37
- Карачаево-Черкесская Республика 37
- Астраханская область 35
- Республика Татарстан 35
- Липецкая область 34
- Республика Мордовия 34
- Республика Хакасия 33
- Тверская область 32
- Республика Крым 28
- Псковская область 27
- Республика Марий Эл 27
- Амурская область 27
- Костромская область 22
- Республика Адыгея 22
- Вологодская область 21
- Республика Ингушетия 20
- Республика Северная Осетия 20
- Ненецкий автономный округ 13
- Калининградская область 11
- Чеченская Республика 6
- Еврейская АО 6
- Магаданская область 4
- Чукотский АО 1
Всего в России зарегистрировано 700 792 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- г. Севастополь 0%
- г. Москва, Московская область 0,3%
- Магаданская область, Калининградская область 0,4%
- Республика Северная Осетия 0,5%
- Республика Ингушетия, Брянская область, Республика Дагестан 0,6%
За сутки подтверждено 173 летальных случая:
- Брянская область 1
- Владимирская область 1
- Воронежская область 4
- Ивановская область 2
- Курская область 2
- Липецкая область 1
- Московская область 5
- Смоленская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 4
- Москва 28
- Архангельская область 9
- Ленинградская область 1
- Санкт-Петербург 47
- Республика Крым 1
- Ростовская область 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Ингушетия 1
- Ставропольский край 3
- Пермский край 5
- Нижегородская область 4
- Пензенская область 2
- Самарская область 1
- Саратовская область 1
- Свердловская область 3
- Ханты-Мансийский АО 3
- Республика Тыва 6
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 2
- Красноярский край 9
- Иркутская область 6
- Новосибирская область 4
- Омская область 1
- Приморский край 1
- Амурская область 4
- Хабаровский край 1
За весь период пандемии по России умерло 10 667 человек.
За сутки выписан из стационаров 8 631 человек:
- Белгородская область 88
- Брянская область 69
- Владимирская область 80
- Воронежская область 363
- Ивановская область 78
- Калужская область 130
- Костромская область 45
- Курская область 57
- Липецкая область 43
- Московская область 359
- Орловская область 128
- Рязанская область 97
- Смоленская область 57
- Тамбовская область 59
- Тверская область 39
- Тульская область 39
- Ярославская область 121
- Москва 1195
- Республика Карелия 26
- Республика Коми 35
- Архангельская область 125
- Вологодская область 43
- Калининградская область 39
- Ленинградская область 8
- Мурманская область 50
- Новгородская область 70
- Псковская область 125
- Санкт-Петербург 193
- Республика Адыгея 55
- Республика Калмыкия 33
- Республика Крым 15
- Краснодарский край 214
- Астраханская область 57
- Волгоградская область 144
- Ростовская область 315
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 81
- Республика Ингушетия 6
- Кабардино-Балкарская Республика 84
- Карачаево-Черкесская Республика 71
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Чеченская Республика 5
- Ставропольский край 2
- Республика Башкортостан 149
- Республика Марий Эл 6
- Республика Мордовия 64
- Республика Татарстан 12
- Удмуртская Республика 42
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 104
- Кировская область 73
- Нижегородская область 457
- Оренбургская область 52
- Пензенская область 25
- Самарская область 85
- Саратовская область 107
- Ульяновская область 118
- Курганская область 32
- Свердловская область 282
- Тюменская область 49
- Ханты-Мансийский АО 223
- Ямало-Ненецкий автономный округ 68
- Челябинская область 99
- Республика Алтай 32
- Республика Тыва 58
- Республика Хакасия 83
- Алтайский край 113
- Красноярский край 311
- Иркутская область 89
- Кемеровская область 36
- Новосибирская область 207
- Омская область 72
- Томская область 55
- Республика Бурятия 46
- Республика Саха (Якутия) 104
- Забайкальский край 81
- Камчатский край 59
- Приморский край 138
- Амурская область 24
- Магаданская область 16
- Хабаровский край 122
- Сахалинская область 51
- Еврейская автономная область 5
- Чукотский автономный округ 1
За весь период пандемии выписано из стационаров России - 472 511 выздоровевших.