Главный урок эпидемии COVID-19 с точки зрения соблюдения прав и свобод - медицина выдюжила. Второй урок - надо дорабатывать цифровизацию. В рамках ее развития Совет по правам человека при президенте РФ предложил впервые в стране провести административную амнистию. Судя по работе "горячей линии" СПЧ, принявшей свыше 100 тысяч звонков, основными проблемами остаются нарушение трудовых прав и недовольство "цифрой".

Но первая по значимости - угроза отмены очного образования. Относительно дистанционного образования, заключение СПЧ - "оно показало необходимость доработки". Как считают правозащитники, сначала миллионы школьников надо обеспечить оборудованием, которого не хватает у 40 процентов российских семей. "В этих условиях дискуссию о том, что "дистанционка" может заменить очное образование, считаю провокацией", - заметил Валерий Фадеев.

В ряду обострившихся в самоизоляцию проблем в СПЧ назвали - кризис оказания плановой медпомощи нековидным больным, снижение зарплат и незаконные увольнения, бездомность,проблему мигрантов, которые не могут уехать из-за закрытия границ, и проблему закрытых судов. Но больше всего жалоб в СПЧ поступило от людей на цифровые услуги.

- Ошибки цифровизации говорят о том, что технически "цифра" не готова к использованию, - говорит Валерий Фадеев. - Она не отлажена так, чтобы не вызывать всплески социального напряжения. Чем ее больше, тем больше судебных исков против неё.

"Цифра" не отлажена так, чтобы не вызывать всплески социального напряжения

СПЧ предложил отменить все ранее выписанные штрафы за нарушение режима самоизоляции в рамках проведения административной амнистии. Возможности ее проведения, по словам правозащитников, "изучает Госдума"..