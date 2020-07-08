Но первая по значимости - угроза отмены очного образования. Относительно дистанционного образования, заключение СПЧ - "оно показало необходимость доработки". Как считают правозащитники, сначала миллионы школьников надо обеспечить оборудованием, которого не хватает у 40 процентов российских семей. "В этих условиях дискуссию о том, что "дистанционка" может заменить очное образование, считаю провокацией", - заметил Валерий Фадеев.
В ряду обострившихся в самоизоляцию проблем в СПЧ назвали - кризис оказания плановой медпомощи нековидным больным, снижение зарплат и незаконные увольнения, бездомность,проблему мигрантов, которые не могут уехать из-за закрытия границ, и проблему закрытых судов. Но больше всего жалоб в СПЧ поступило от людей на цифровые услуги.
- Ошибки цифровизации говорят о том, что технически "цифра" не готова к использованию, - говорит Валерий Фадеев. - Она не отлажена так, чтобы не вызывать всплески социального напряжения. Чем ее больше, тем больше судебных исков против неё.
СПЧ предложил отменить все ранее выписанные штрафы за нарушение режима самоизоляции в рамках проведения административной амнистии. Возможности ее проведения, по словам правозащитников, "изучает Госдума"..