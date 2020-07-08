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08.07.2020 12:51
Рубрика: Общество

Захарова рассказала о расслабляющем ее хобби

Текст: Марина Алешина

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поделилась секретом, который позволяет ей "расслабиться" и "перезагрузиться". В интервью РИА Новости дипломат рассказала, что у нее есть такое хобби, а именно - работа в саду.

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По словам Захаровой, она с удовольствием выбирается на природу, когда выдается такая возможность, и сажает там цветы и деревья. Случается, что это увлечение приобретает международное измерение.

Так, в прошлом году коллега Марии, работавшая на дипломатической должности в Минске, прислала ей 60 луковиц ирисов, которые выросли в этом году. И примерно полтора десятка цветов родом из Беларуси уже зацвели. Плоды садоводства Захарова регулярно выкладывает в соцсетях, делясь ими с подписчиками. Она также рассказала, что во время самоизоляции скучала по своей семье и друзьям, а еще прогулкам на воздухе.

Общество Ежедневник Правительство МИД

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