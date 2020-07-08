Завершена проверка производства аппаратов ИВЛ "Авента-М"

Росздравнадзор завершил проверку производства аппаратов ИВЛ "Авента-М" - их изготавливают на Уральском приборостроительном заводе. Выводы проверяющих: прямой связи между нарушениями при производстве медицинских приборов и случаями их возгорания не обнаружено, сообщили сегодня в Росздравнадзоре.

Во время проверки были найдены "нарушения производственных процессов", а также несоответствие аппарата ИВЛ "Авента-М" "эксплуатационной и технической документации", говорится в официальном сообщении надзорной службы. Однако связь между дефектами при производстве и возгораниями проверяющими не доказана.

Тем не менее, по предписанию надзорной службы производитель отзывает и перепроверяет аппараты ИВЛ, находящиеся в медорганизациях.

Ранее приборостроители самостоятельно организовали внутреннюю проверку, по результатам которой сообщили, что дефектов в производстве нет.

Использование одной из серий аппаратов ИВЛ модели "Авента-М", произведенных позже 1 апреля, было приостановлено Роспотребнадзором в мае.

Руководство завода заявило о дополнительных технических исследованиях и тестовых испытаниях своей техники, в том числе, и в условиях действующих стационаров.