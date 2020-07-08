"Зенит" после завоевания титула обыграл "Сочи"

Питерский "Зенит" провел первый матч в качестве чемпиона страны. Во встрече 27-го тура "сине-бело-голубые" обыграли на своем поле "Сочи" со счетом 2:1.

Несмотря на досрочное завоевание титула, главный тренер хозяев Сергей Семак выставил практически оптимальный состав. С первых минут у "сине-бело-голубых" вышли: Михаил Кержаков, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Малком, Артем Дзюба, Себастьян Дриусси.

Главная новость из стартовой расстановки сочинцев - выход на поле бывшего форварда "Зенита" Александра Кокорина. Именно с передачи Кокорина еще один экс-игрок питерского клуба Антон Заболотный и открыл счет. Впрочем, еще до конца первого тайма хозяева огорчили соперника: отличился Малком.

После перерыва команды играли достаточно активно и создавали моменты. Но все же последнее слово осталось за "Зенитом": это вышедший на замену Сердар Азмун установил окончательный счет. Питерцы взяли очередные три очка.

Третью победу подряд одержал ЦСКА. Москвичи достаточно уверенно разгромили на выезде "Оренбург" (4:0) и как минимум на сутки поднялись аж на третье место, опередив "Краснодар". При этом отметим, что у "быков" есть два матча в запасе: на своем поле против "Динамо" и сегодня в Казани с "Рубином".

После крупного домашнего поражения от "Зенита" (0:4) в первом поединке после возобновления сезона ЦСКА серьезно прибавил. Сначала была нулевая ничья на чужом поле с "Динамо", а затем победы над "Спартаком" (2:0), "Ахматом" (4:0) и теперь вот над "Оренбургом".

Армейцы с первых минут вчерашней встречи завладели инициативой. Ближе к концу тайма преимущество гостей стало подавляющим. А воплотил его в забитый мяч Федор Чалов, отличившийся на 32-й минуте. Во второй половине ЦСКА и не думал останавливаться. "Оренбург", ослабленный из-за многочисленных потерь, не сумел оказать москвичам никакого сопротивления. Голы Николы Влашича, Георгия Щенникова и Ивана Облякова поставили окончательную точку - 4:0 в пользу гостей.

После матча с "Сочи" зенитовцам вручили кубок за победу в Премьер-лиге

Добавим, что программа 27-го тура Премьер-лиги стартовала еще во вторник двумя матчами. В первом из них "Ахмат" одолел на выезде "Тамбов" (2:1). Тем же вечером "Крылья Советов" победили в гостях тульский "Арсенал" - 4:2.

Накануне, уже после подписания номера "РГ" в печать стали известны результаты матчей "Ростов" - "Уфа" и "Спартак" - "Локомотив". А сегодня состоятся еще две встречи: "Урала" с "Динамо" и "Рубина" с "Краснодаром".

Тем временем, по информации СМИ, новым генеральным директором московского "Спартака" вместо отправленного в отставку Томаса Цорна должен стать Шамиль Газизов. Ожидается, что о его назначении будет объявлено не позднее 15 июля.

Своими мыслями о происходящем в "Спартаке" с "РГ" поделился экс-нападающий "красно-белых", шестикратный чемпион России Валерий Кечинов.

Решение уволить генерального директора клуба за четыре тура до конца сезона не выглядит поспешным?

Валерий Кечинов: Когда нет результата, все вокруг недовольны: болельщики, руководство. А кто отвечает за трансферную политику, покупки новичков за большие деньги? Генеральный директор. При Цорне "Спартак" потратил кучу средств на Тиля, Крала, Ларссона. Шюррле был взят хоть и в аренду, но ему ведь платили зарплату. Неудачи в этих вопросах привели к тому, что руководство решило спросить с Цорна. И это нормальная практика.

Поговаривают, что с уходом Цорна будущее Доменико Тедеско предрешено. Вы как считаете?

Валерий Кечинов: Здесь надо смотреть на результат. Правда, я уже где-то читал и слышал, что Тедеско недоволен увольнением Цорна. Все-таки они были в связке. Но как по мне - надо дать Доменико поработать хотя бы до середины следующего сезона. Если и к тому моменту у "Спартака" не будет ни результата, ни игры, тогда уже можно будет ставить вопрос об отставке. А пока есть шанс зацепиться за Кубок, нужно сосредоточиться на нем.

Там игра с "Зенитом" в гостях будет. Думаете, у "Спартака" есть шансы?

Валерий Кечинов: Конечно. Это самый важный матч "Спартака" в сезоне. И для Тедеско, может, тоже. Как знать - возможно, в случае поражения его уволят еще до следующего сезона. В общем, посмотрим, как все сложится.