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Рубрика: Власть

ЗРС С-500 "Прометей" поступят в войска в ближайшие годы

Поставки зенитных ракетных систем С-500 "Прометей" в Вооруженные силы РФ запланированы на ближайшие годы. Об этом сообщил начальник зенитно-ракетных войск ВКС России Сергей Бабаков.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Разработчик рассказал о возможностях С-500 "Прометей"

"На вооружение зенитных ракетных войск начали поступать перспективные зенитные ракетные системы С-350 "Витязь" и планируется поступление С-500 "Прометей", - приводит слова генерал-майора газета "Красная звезда".

По его словам, характеристики, заложенные в системы "Прометей", позволяют ликвидировать не только аэродинамические и баллистические цели, но и гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе.

- В ходе испытаний заданные характеристики системы подтверждены успешными пусками зенитных управляемых ракет по баллистическим целям, целям на максимальную и минимальную дальность, маловысотным целям, имитирующим крылатые ракеты. Основные особенности системы - увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет и повышенная огневая производительность за счёт применения ЗУР с активной головкой самонаведения, - сказал начальник зенитно-ракетных войск.

Исходя из этого можно говорить об отсутствии в мире аналогов такого оружия, констатировал Бабаков.

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