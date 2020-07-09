17 июля на сайте "Российской газеты" по случаю 75-летия композитора, автора многих песен, симфонических произведений, рок-опер "Юнона и Авось" и "Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты" Алексея Рыбникова выходит 4-й выпуск "Видеоклуба Дубль дв@".

В программе:

Беседа с Алексеем Рыбниковым.

Фрагменты фильмов и спектаклей с его музыкой.

Фрагмент постановки его новой оперы "Война и мир".

Фрагменты его режиссерских работ в кино.

Полнометражный музыкальный фильм в режиссуре Алексея Рыбникова.

На сайте https://d2.rg.ru в рубрике "Галерея встреч" доступны также три предыдущих выпуска Видеоклуба:

Встреча с актером Данилой Шевченко и его комедийной сказкой "Волшебное яблочко".

Беседа с драматургом Николаем Колядой, встреча с его театром. Комедия "Баба Шанель".

Встреча с композитором Александром Журбиным и его творениями - рок-оперой "Орфей и Эвридика", мюзиклами "Пенелопа" и "Цезарь и Клеопатра", оперой "Метаморфозы любви".