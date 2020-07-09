Арендодателям отказали в отсрочке по уплате налогов

Минфин не поддержал предложение о налоговой отсрочке для арендодателей, оценив объём выпадающих доходов в 167,2 млрд рублей, сообщает Российский совет торговых центров.

К настоящему времени принято очень небольшое количество законов, указов и постановлений, которые бы действительно облегчали жизнь компаниям, работающим в области коммерческой недвижимости, отмечают в РСТЦ. Это, в основном, отсрочки уплаты местных налогов (налога на имущество, земельного налога), а также крайне ограниченные субсидии на те же местные налоги.

"По поводу косвенной поддержки - через инвестиции арендаторам коммерческой недвижимости - ситуация аналогичная. Арендаторы на деле получают не так много субсидий, и в любом случае поддержка арендодателей не является их приоритетом", - говорит управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

К выпадению доходов отсрочка в их уплате не приведет, подчеркивают в РСТЦ. Но пока отрасль тратит все имеющиеся деньги на поддержание объектов в рабочем состоянии. "Мы по-прежнему просим кабинет министров и министерство финансов рассмотреть нашу просьбу о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на 2021 год", - говорит Войцеховский.