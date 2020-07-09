Авиационное сообщение со странами СНГ могут возобновить в августе

Авиационное сообщение России со странами СНГ может быть возобновлено в августе. Об этом журналистам заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает его слова ТАСС.
Фото: iStock
"Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты. Скорее всего, это будут страны СНГ", - сказал он.
Президент РСТ оценил потери туристической отрасли из-за пандемии в 1,5 трлн рублей, а сроки ее восстановления в полтора-два года.
Ранее сообщалось, что с 27 марта Россия полностью закрыла международное авиасообщение.