Авиационное сообщение со странами СНГ могут возобновить в августе

"Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты. Скорее всего, это будут страны СНГ", - сказал он.

Президент РСТ оценил потери туристической отрасли из-за пандемии в 1,5 трлн рублей, а сроки ее восстановления в полтора-два года.

Ранее сообщалось, что с 27 марта Россия полностью закрыла международное авиасообщение.