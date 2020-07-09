Авиасообщение с зарубежными странами откроют в два этапа

Зарубежные авиарейсы будут возобновляться в два этапа, такую идею поддержал Оперштаб по коронавирусу.

Ранее с этим предложением вышли Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот".

"Согласиться с предложением Минтранса России (Е. И. Дитрих), Росавиации (А. В. Нерадько) и ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (В. Г. Савельев) о целесообразности возобновления международного авиасообщения в два этапа", - приводит ТАСС выдержку из протокола заседания штаба, которое прошло в понедельник, 6 июля.

Как отмечается в документе, Минтранс совместно с Роспотребнадзором, МИД, Ростуризмом и "Аэрофлотом" должны были представить в правительство доработанный и согласованный алгоритм принятия решений по возобновлению авиасообщения с иностранными государствами до 8 июля. При этом они должны были учесть выработанные Роспотребнадзором критерии.