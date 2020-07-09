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09.07.2020 12:49
Рубрика: Общество

Более 20 тыс детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в лагерях с 1 июля

Текст: Ксения Колесникова

С 1 июля в летних лагерях отдохнули более 20 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Большинство из них отдохнули в лагерях дневного пребывания и стационарных. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко в рамках онлайн-программы "Образовательная среда" на портале "Российское образование".

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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"Цифры говорят о том, что регионы или муниципалитеты, которые запустили лагеря, исполняют социальные обязательства. И это очень хорошо, потому что дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - это категория, требующая особого внимания, - рассказал Леонид Проценко. - В каждом регионе есть своя горячая линия, где о правилах организации детского отдыха отвечает уполномоченное министерство. Мы рекомендуем родителям уточнить, есть ли организация в реестре, а также проверить законодательство региона, с учетом проведения ограничительных мероприятий. Уже были ситуации, когда группы детей возвращали из аэропортов".

Напомним, по данным Минпросвещения, в восемнадцати российских регионах стартовала летняя оздоровительная кампания. Первые летние смены уже начались во всероссийских детских центрах "Орлёнок" и "Смена". С 15 июля, после снятия режима повышенной готовности на территории Республики Крым, будет готов принять ребят Международный детский центр "Артек", а с 16 июля летний сезон откроет и Всероссийский детский центр "Океан".

Общество Семья и дети Отдых детей в летних лагерях

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