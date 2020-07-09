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09.07.2020 08:37
Рубрика: В мире

Болельщикам вернут деньги за билеты на перенесенную Олимпиаду в Токио

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Организационный комитет "Токио-2020" принял решение о возмещении болельщикам средств за приобретенные билеты на перенесенную летнюю Олимпиаду, сообщает газета "Майнити симбун".

Фото: РИА Новости
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По официальным данным, организаторы Игр реализовали около 4,48 миллионов билетов на летнюю Олимпиаду, а также около 970 тысяч на Паралимпиаду.

Напомним, что соревнования были отложены на год из-за пандемии коронавируса в мире. Решение перенести Игры в марте этого года озвучил премьер-министр Японии Синдзо Абэ после телефонного разговора с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Ожидается, что теперь олимпийцы смогут побороться за награды с 23 июля по 8 августа, а паралимпийцы - с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

В мире В мире Восточная Азия Япония Олимпиада в Токио

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