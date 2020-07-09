Российский рынок специй серьезно зависит от импорта. Даже простейший лавровый лист не произрастает на территории России - 90 процентов поставок приходится на Грузию. Впрочем, нам тоже есть что предъявить мировому рынку - за рубежом огромным спросом пользуется наш кориандр (кинза). Рентабельность культуры для российских аграриев в лучшие годы может достигать 250 процентов.

Объем продаж вкусовых приправ и пряностей в России за год в денежном выражении вырос почти на пять процентов. Фото: Александр Корольков

Из всего многообразия специй в России выращиваются в основном пряные травы - петрушка, укроп, базилик, тот же кориандр. Остальное завозится, рассказывает консультант практики "Стратегическое консультирование" компании "НЭО Центр" Анастасия Сысоева. По ее словам, крупнейшие категории импорта - перец (18,8 тысячи тонн или 46,1 миллиона долларов) и имбирь (16,8 тысячи тонн или 39,7 миллиона долларов) - на них приходится 47 процентов и 42 процента импорта соответственно. Прочие импортные специи - ваниль, корица, мускатный орех, мацис, кардамон, ягоды можжевельника, шафран, куркума, лавровый лист и карри. Основные поставщики - Китай, Вьетнам и Индия.

В 2019 году совокупный объем ввоза специй в Россию достиг 39,5 тысячи тонн (или 101 миллион долларов), увеличившись на 14 процентов. "Около 60 процентов этого объема идет на производство приправ, остальное предназначено для продажи в необработанном виде", - поясняет эксперт. С учетом внутреннего производства совокупный объем рынка специй и приправ на их основе в 2019 году составил 77 тысяч тонн, увеличившись на 5 процентов по сравнению с 2018 годом, уточняет Анастасия Сысоева.

Что касается внутреннего производства, то, по данным компании Tebiz Group, наибольший объем пряностей производится в Крыму: в 2018 году он составлял 41,4 тысячи тонн.

Потребление специй в России в последние несколько лет держится на стабильном уровне

На внешний рынок мы поставляем больше всего кориандра. По данным ФТС России, в прошлом году его экспортировали более чем на 17 миллионов долларов. Причем основные покупатели - Индия, Шри-Ланка и Индонезия - и сами в огромном количестве производят его. Однако этого объема им не хватает, особенно когда подводит погода и урожай собирается меньше ожидаемого. Так, например, случилось в 2016 году, когда Россия опередила мирового лидера - Индию - по поставкам кориандра. При себестоимости семян в 0,15 доллара за килограмм урожайность кориандра составляет 15 центнеров с гектара. Цены за килограмм кориандра напрямую зависят от урожая в основных странах-производителях: они могут колебаться от 15 до 50 рублей за килограмм.

17 миллионов долларов составил в прошлом году экспорт кориандра из России

Неплохую рентабельность (до 100 процентов) дает российским аграриям и выращивание редких пряных трав - например, чабреца или отдельных видов эстрагона. Однако здесь можно говорить только о небольших поставках в отдельные рестораны под заказ, тогда как кориандр берет объемом продаж.

По данным компании "Айдиго", на этом рынке в России несколько крупных компаний в общей сложности занимают около трети всего рынка. Остальные объемы приходятся на множество мелких компаний. Крупные сосредотачиваются на переработке сырья и фасовке и сами выращиванием трав не занимаются. Они заключают договоры с небольшими сельхозпроизводителями или фермерами, которые выращивают и травы для специй.

Потребление специй в России в последние несколько лет стабильно. В среднем мы потребляем около одного килограмма специй на душу населения в год. По данным компании Nielsen, рост продаж специй с апреля 2019 по март 2020 года составил 4,7 процента в денежном выражении, но в натуральном они упали на 0,7 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россияне все больше стараются экономить - например, покупать большую упаковку или переходить на более дешевые специи. Впрочем, развивается и дорогой сегмент, и производители откликаются на этот запрос: придумывают разнообразные редкие смеси, играя со вкусами и запахами.