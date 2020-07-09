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09.07.2020 07:41
Рубрика: В мире

Болтон: Трамп может вывести войска из Японии и Южной Кореи

Текст: Максим Макарычев

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью японской газете "Санкэй", что Дональд Трамп может отдать приказ о сокращении или выводе американских войск с баз в Южной Корее и Японии.

СМИ: Трамп заявлял о готовности вывести все военные базы из Японии

По словам Болтона, которого цитирует ТАСС, в отличие от всех прежних американских президентов, Трамп действительно может принять решение о выводе войск, а его требование о повышении платы за обеспечение американцами безопасности этих стран Сеулу и Токио следует воспринимать "более серьезно". Болтон отметил, что подобное решение президент США может принять, если американские союзники в Азии не согласятся увеличить расходы на содержание американских баз.

Срок действия действующего соглашения Японии с США об оплате пребывания американцев принимающей стороной истекает в конце 2020 года, и, как поясняет издание Asahi Shimbun, ожидается, что переговоры по данному вопросу активизируются в ближайшие месяцы. Болтон в интервью этому изданию пояснил, что Дональд Трамп является уникальным среди президентов США потому, что в его внешнеполитический подход к союзникам входит бизнес-концепция, а не стратегическая доктрина. По словам Болтона, предложение по повышению оплаты является "проявлением подхода Трампа к альянсам, который является очень транзакционным и основан на денежных, а не на политических или ценностных отношениях".

Болтона попросили прокомментировать предложение, которое он сделал японским чиновникам во время визита в эту страну в июле 2019 года. Советник Трампа тогда озвучил официальному Токио предложение главы Белого дома о кардинальном увеличении платы принимающей страны вооруженным силам США с 2,5 до 8 миллиардов долларов в год. В интервью Болтон сказал, что это стало очередным проявлением подхода Трампа к альянсам и пояснил, что сумма выплат "была получена из расчетов министерства обороны, основанных на множестве факторов" и "в попытке распределить затраты по множеству факторов, которые ранее не рассматривались".

В мемуарах Болтона под названием "Комната, где это произошло", выпущенных 23 июня, содержатся подробные сведения о внешнеполитических решениях, принятых администрацией Трампа, между апрелем 2018 года, когда Болтон был назначен советником по национальной безопасности, и сентябрем 2019 года, когда он был уволен со своего поста из-за существенных разногласий с главой Белого дома. В конце июня в интервью ABC News он назвал Дональда Трампа "наивным и опасным", выразив надежду, что его бывшего босса будут помнить как "президента на один срок".

В мире В мире США Дональд Трамп

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