Чем объясняется череда аварий на стройках

Сразу в нескольких городах нынешним летом произошли ЧП с башенными кранами. Сначала сошел с рельсов и опасно накренился кран на заброшенной стройке в Тольятти, позже его демонтировали. В середине июня рухнул кран в Санкт-Петербурге, крановщик погиб. Два крана упали за день в Набережных Челнах, один из них - на гаражный кооператив. Череда аварий продолжилась за границей: на этой неделе рухнули башенные краны на востоке Китая и в Лондоне, погибли люди.

Предварительно одной из причин недавних падений кранов в России стали порывы шквалистого ветра, которые могут привести к перемещению крана по подкрановым путям и его падению в случае, если после рабочей смены на кран не были установлены противоугонные захваты, сообщили "РГ" в Ростехнадзоре. За шесть месяцев этого года Ростехнадзор зарегистрировал пять аварий, произошедших при эксплуатации башенных кранов, в которых погибли два человека. За первое полугодие 2019 года было зафиксировано тоже пять аварий, где погибли четыре человека. После каждой аварии проводятся внеплановые проверки организаций, эксплуатирующих краны, но плановых проверок законодательством не предусмотрено, сообщили в Ростехнадзоре.

Чаще всего причинами аварий становятся несвоевременное проведение плановых осмотров и ремонтов кранов, неквалифицированный персонал или его низкая производственная дисциплина, отсутствие инструкций и контроля со стороны руководства. Нередко Ростехнадзор обнаруживает, что краны не были зарегистрированы и поставлены на учет как опасные производственные объекты.

Если учесть, что в стране одновременно строится около 9,5 тысячи жилых домов, ЧП с башенными кранами происходят редко, но таких ситуаций не должно быть в принципе, считает член Общественного совета при минстрое Рифат Гарипов. Самые распространенные причины падения кранов - нарушения требований эксплуатации. "При остановке стройки подрядчики могут оставить технику. Она может стоять месяцами и не обслуживаться должным образом. Хотя, как правило, контролирующие органы следят за подобными ситуациями и, если требуется, через службы судебных приставов обязывают подрядчиков разбирать технику".

За полгода зарегистрировано пять аварий с башенными кранами, погибли два человека

Опаснее, если нарушения допущены на этапах сборки: использовались некачественные крепления, при сварке появились микротрещины, не был должным образом проведен ремонт. Но такое случается не часто, поскольку перед допуском техники на стройплощадку проводится экспертиза промбезопасности.

Раз подобные происшествия происходят регулярно, нужно как минимум пересмотреть технику безопасности, считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.